І Patriot не потрібен: експерт назвав спосіб убезпечити Україну від балістики

Олександр Коваленко зазначив, що це дуже складно реалізувати.

Експерт назвав найкращий спосіб убезпечити Україну від балістики / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Зараз балістику над Україною можуть збивати тільки 2 системи ППО

Україна вже реалізувала такі сценарії з Іскандерами

Російську балістику Україна може збивати виключно Patriot і SAMP/T, але Patriot і ракет до них у нас мало. Є ще варіант, як убезпечити наші міста від ракетних обстрілів.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, єдиний і дуже складний у реалізації варіант - бити по пускових установках.

"Крім активної оборони, ми можемо почати справжнє полювання на російські пускові установки, щоб знищувати їх на території РФ. Це дуже складне завдання: їх важко вистежити, зафіксувати, супроводжувати і знищувати. Але якщо ми говоримо про якусь протидію, то вона може бути тільки такою", - пояснив експерт.

Коваленко зазначив, що Україна вже реалізувала такі сценарії з Іскандерами.

ОТРК Іскандер / Інфографіка: Главред

"Ми таким чином вже знищували пускові установки "Іскандер-М", а також зарядні машини. Вони були знищені під час точних операцій на території Російської Федерації, але реалізувати їх було дуже складно", - підсумував експерт.

Удари РФ по Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, в ніч на вівторок, 3 лютого, російські війська завдали по Харкову комбінованого удару балістичними ракетами і дронами, цілеспрямовано націлившись на об'єкти критичної інфраструктури.

В результаті нічної атаки РФ на Київ постраждали три людини. Під прицілом опинилися кілька районів міста. За однією з адрес відбулося руйнування житлового 5-поверхового будинку. Також зафіксовано влучання по території однієї з адмінбудівель і на відкритій території.

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що РФ завдала ударів по багатоповерхівках, теплоелектроцентралях, а також ТЕЦ і ТЕС, які працювали виключно в режимі обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі.

Про особу: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний та економічний блогер під ніком "Злий одесит".

