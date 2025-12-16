Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Нові цілі РФ: названо великі міста на сході під загрозою захоплення

Олексій Тесля
16 грудня 2025, 01:14
61
Російські війська ведуть наступальні дії з північного сходу і просуваються в районі Лиману і Сіверська.
Ігор Романенко, армія рф
Ігор Романенко прокоментував імовірність нового наступу РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Важливе із заяв Романенка:

  • У противника є план, і вже зрозумілі подальші дії росіян
  • Російські війська ведуть наступальні дії з північного сходу

Військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко відповів на запитання про те, які міста стануть наступними цілями країни-агресора РФ.

"У противника є план, і вже зрозумілі подальші дії росіян: після переформатування вони рушать на Костянтинівку, Дружківку, Слов'янськ і Краматорськ", - сказав він під час чату в Главреді.

відео дня

За словами експерта, основна мета - Костянтинівка, яку противник уже більше ніж півроку атакує з трьох боків: з боку Покровська, Торецька і Часова Яру.

"Уже окремі малі групи військ противника проникають на околиці, а обстріли міста - того, що від нього лишилося, - здійснюються російською авіацією, артилерією та дронами", - зазначив він.

Співрозмовник попередив, що російські війська ведуть наступальні дії з північного сходу і просуваються в районі Лиману і Сіверська.

"На цій ділянці фронту йдуть інтенсивні бої, і противник просувається. Сіверськ уже захоплений росіянами наполовину. І на околицях Лиману діє противник. Далі, після захоплення Лиману і Сіверська, російські війська націлені рухатися звідси на Краматорськ і Слов'янськ", - додав Романенко.

Дивіться відео - чат з Ігорем Романенком:

Військові розкрили деталі ситуації на фронті

На Донеччині війська РФ нарощують штурмову активність у районі Лиману, прагнучи прорватися до важливих оборонних рубежів. Українські захисники утримують лінії оборони і докладають максимум зусиль, щоб не допустити подальшого просування противника. Про це розповів молодший сержант 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк.

Ситуація на фронті: новини за темою

Раніше в ДШВ розкрили деталі відходу ЗСУ з позицій біля Покровська. Росіяни намагаються проникнути і закріпитися на південно-східних околицях міста Мирноград.

Нагадаємо, раніше в DeepState розповіли, що відбувається в Сіверську. Російські сили намагаються закріпитися в місті, встановлюючи прапори для пропаганди.

Як писав Главред, російські окупаційні війська знову використовують тимчасово захоплений Маріуполь для перекидання підрозділів морської піхоти в напрямку Гуляйполя. Це дозволить окупантам швидше реагувати на ситуацію на фронті.

Читайте також:

Про персону: Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Ігор Романенко російський наступ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Справи йдуть добре": Трамп розкрив деталі свої розмови з лідерами ЄС

"Справи йдуть добре": Трамп розкрив деталі свої розмови з лідерами ЄС

00:01Світ
Припинення обстрілів України: Мерц розкрив імовірну дату перемир'я

Припинення обстрілів України: Мерц розкрив імовірну дату перемир'я

23:23Світ
Європа опублікувала план гарантій безпеки для України - що відомо

Європа опублікувала план гарантій безпеки для України - що відомо

23:08Світ
Реклама

Популярне

Більше
На двох знаків зодіаку чекає приголомшливий успіх у кінці грудня: хто у списку

На двох знаків зодіаку чекає приголомшливий успіх у кінці грудня: хто у списку

Справжній джекпот для трьох знаків зодіаку - багатство вже чекає саме на них

Справжній джекпот для трьох знаків зодіаку - багатство вже чекає саме на них

Карта Deep State онлайн за 15 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 15 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 16 грудня: Коням - конфлікти, Собакам - ризик

Китайський гороскоп на завтра 16 грудня: Коням - конфлікти, Собакам - ризик

Українців до кінця зими можуть оштрафувати на 85 тисяч: за що будуть карати

Українців до кінця зими можуть оштрафувати на 85 тисяч: за що будуть карати

Останні новини

02:19

Десятки росіян оточені: розвідники партизан в армії РФ розкрили деталі

02:00

Чи виймати акумулятор, якщо авто довго стоїть: експерт розкрив "за" й "проти"

01:30

Кінець епохи серцеїда: 64-річний Клуні відмовився від проявів почуттів

01:14

Нові цілі РФ: названо великі міста на сході під загрозою захопленняВідео

00:56

Марина Боржемська показала свого гарного чоловіка: "У мене свято"

Світло будуть вимикати до весни, найгірша ситуація - в Києві, Одесі та Чернігові - ІгнатьєвСвітло будуть вимикати до весни, найгірша ситуація - в Києві, Одесі та Чернігові - Ігнатьєв
00:21

Втрата стажу через електронні трудові: з'явилося важливе попередження

00:01

"Справи йдуть добре": Трамп розкрив деталі свої розмови з лідерами ЄС

15 грудня, понеділок
23:39

Офіційний список Євробачення: хто поїде на конкурс у 2026 році

23:23

Припинення обстрілів України: Мерц розкрив імовірну дату перемир'я

Реклама
23:08

Європа опублікувала план гарантій безпеки для України - що відомо

23:05

Донбас на столі переговорів: що США пропонують в обмін на "величезні" гарантії

22:04

Колись без них не обходилося жодне місто: зниклі професії УкраїниВідео

21:44

Графіки вимкнення світла для Києва та області: ДТЕК вводить нові обмеження на 16 грудняФото

21:42

Як купити авто, яке максимально збереже свою ціну: секретна порада від експертів

21:21

РФ змінила тактику масованих обстрілів: Жданов про ймовірну дату нового удару

20:57

Коментар щодо замовної PR-кампанії проти Гордієвського офіційно

20:39

"Спілкуємося з президентом" : Костюк вперше прокоментував своє майбутнє в "Динамо"

20:37

Влупить -6 та буде сніг: які регіони атакує зимовий шторм

20:32

Названо дату перемир'я: про що Україна домовилася з США та що чекає на Донбас

20:32

Як правильно провітрювати квартиру взимку і чому це важливіше, ніж здається

Реклама
20:26

Без радіаторів і розеток: один хитрий трюк реально обігріє весь будинок

19:40

Деяким регіонам пощастить: запроваджено графіки вимкнення світла на 16 грудня

19:32

Підірвано надважливий об'єкт для окупантів: ЗСУ потужно вгатили по території РФ

19:30

У Трампа зробили важливу заяву після переговорів України та США - ЗМІ

19:28

7 ознак, що вам час міняти подушку: експерти пояснили, чому зволікати небезпечно

19:20

В США заявили про зниження мобілізаційного віку в Україні та назвали нові межіВідео

19:10

В окупантів почалися проблеми на фронтіПогляд

19:05

Природа здивувала всіх: літня квітка несподівано розцвіла посеред зимиВідео

18:54

Після відкриття ТРЦ Gulliver у журналістів виникли питання щодо реклами на медіафасаді

18:34

У боях з окупантами загинув відомий фотограф і письменник

18:31

Звідки у людей взялась свідомість та як вона працює - вчені зробили відкриття

18:31

Не чекайте дива: перспективи мирних домовленостейПогляд

18:28

Людям 65+ радять рідше приймати душ: лікарі пояснили, чому це важливо

18:09

Чому 16 грудня не можна перераховувати гроші: яке церковне свято

17:59

Київ і не тільки: які регіони можуть залишитися без світла до 16 годин

17:47

Гороскоп на сьогодні 16 грудня: Дівам - доленосна зустріч, Стрільцям - успіх

17:34

Жернаков визнав, що платив гроші за роботу членам ГРД, від якої залежать судді, – колишній прокурор САП

17:22

Гривня різко обвалилась: новий курс валют на 16 грудня

17:20

"Угода до кінця дня": відомі перші результати переговорів США та України щодо миру

17:15

Перший в історії випадок: СБУ підірвала ворожий підводний човен у НоворосійськуВідео

Реклама
17:08

"Те, що Тарас говорив - низько": учасниця "Холостяка" жорстко висловилася після вильоту

16:43

Зимове покриття не завжди корисне: коли мульча може нашкодити рослинамВідео

16:43

Частина України буде у повному блекауті, загроза знеструмлення висока - WP

16:35

"Ювелірна робота": український криголам уперше перетнув Південне полярне колоФото

16:34

Водіїв закликають перевірити багажник авто у грудні – неочікувана причина

16:29

Почалась пожежа: Україна вдарила по військовому кораблю РФ в Криму, що відомо

16:12

"Я його вибрала": Джамала розкрила, як її образив MELOVIN

16:03

Гуде під вікнами цілодобово: що можуть зробити українці, якщо заважає генератор

15:49

"Для мене було відкриттям": Коляденко розкрив причину своєї броні від мобілізації

15:44

Курс стрімко летить вгору: відомо, що буде з євро у 2026 році

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Новий рік 2026
У чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій Козловський
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти