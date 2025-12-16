Нові цілі РФ: названо великі міста на сході під загрозою захоплення

Російські війська ведуть наступальні дії з північного сходу і просуваються в районі Лиману і Сіверська.

Ігор Романенко прокоментував імовірність нового наступу РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Важливе із заяв Романенка:

Військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко відповів на запитання про те, які міста стануть наступними цілями країни-агресора РФ.

"У противника є план, і вже зрозумілі подальші дії росіян: після переформатування вони рушать на Костянтинівку, Дружківку, Слов'янськ і Краматорськ", - сказав він під час чату в Главреді.

За словами експерта, основна мета - Костянтинівка, яку противник уже більше ніж півроку атакує з трьох боків: з боку Покровська, Торецька і Часова Яру.

"Уже окремі малі групи військ противника проникають на околиці, а обстріли міста - того, що від нього лишилося, - здійснюються російською авіацією, артилерією та дронами", - зазначив він.

Співрозмовник попередив, що російські війська ведуть наступальні дії з північного сходу і просуваються в районі Лиману і Сіверська.

"На цій ділянці фронту йдуть інтенсивні бої, і противник просувається. Сіверськ уже захоплений росіянами наполовину. І на околицях Лиману діє противник. Далі, після захоплення Лиману і Сіверська, російські війська націлені рухатися звідси на Краматорськ і Слов'янськ", - додав Романенко.

Військові розкрили деталі ситуації на фронті

На Донеччині війська РФ нарощують штурмову активність у районі Лиману, прагнучи прорватися до важливих оборонних рубежів. Українські захисники утримують лінії оборони і докладають максимум зусиль, щоб не допустити подальшого просування противника. Про це розповів молодший сержант 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк.

Про персону: Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

