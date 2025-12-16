Кінець епохи серцеїда: 64-річний Клуні відмовився від проявів почуттів

Джордж Клуні повідомив про важливі зміни, до яких готується.

Джордж Клуні зараз - чому актор відмовився від поцілунків / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Під впливом віку та дружини Джордж Клуні ухвалив важливе рішення про кар'єру

Артист пояснив свою позицію

До зустрічі з Амаль Аламуддін Джордж Клуні мав у Голлівуді статус одного з головних плейбоїв. Мало хто вірив, що зірка буде хорошим чоловіком, але пара разом уже 11 років, і, схоже, дуже щаслива разом.

Стати розсудливим чоловікові Амаль допомогла Джорджу не тільки в реальному житті. Нещодавно в бесіді з кореспондентом Daily Mail Клуні зізнався, що починає у своїй кінокар'єрі новий етап - відмовляється від романтичних ролей з поцілунками.

За словами 64-річного актора, він почав замислюватися про свій вік, і навіть обговорював це питання з дружиною. Зрештою він вирішив наслідувати приклад іншого голлівудського актора - Пола Ньюмана, відомого своїм підтримуванням сімейних цінностей.

"Я намагаюся піти шляхом Пола Ньюмана: "Гаразд, я більше не буду цілувати дівчат". Коли мені виповнилося 60, я поговорив із дружиною. Я сказав: "Слухай, я все ще можу грати в баскетбол із хлопцями. Я граю з 25-річними. Я все ще у формі, я можу витримати. Але через 25 років мені буде 85". Це реальна цифра", - розмірковує Джордж Клуні.

Джордж Клуні з дружиною Амаль / ua.depositphotos.com

Про персону: Джордж Клуні Джордж Клуні - американський актор кіно і телебачення, кінорежисер, сценарист, продюсер, підприємець і активіст. Широку популярність здобув після виходів телесеріалу "Швидка допомога" і фільму "Від заходу до світанку". У 2009 році був визнаний журналом Time одним зі 100 найвпливовіших людей світу. Очолив рейтинг найбільш високооплачуваних акторів, опублікований Forbes у 2018 році, повідомляє Вікіпедія. Володар премій Золотий глобус (2001, 2006, 2012, 2013, 2015), Оскар (2006, 2013), BAFTA (2013) і Премії Гільдії кіноакторів США (1996, 1997, 1998, 1999).

