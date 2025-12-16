Останній ривок Росії: Романенко розкрив плани Путіна на 2026 рік

Кремль прагне вирішити ключові питання війни до настання критичного періоду.

https://glavred.net/war/posledniy-ryvok-rossii-romanenko-raskryl-plany-putina-na-2026-god-10724309.html Посилання скопійоване

Ігор Романенко сказав, коли почнеться криза в економіці РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля

Головні тези Романенка:

Економіка РФ може увійти в критичну фазу до середини 2026 року

Путін усвідомлює економічні ризики

Росія не в змозі захопити чотири області України і створити "санітарні зони"

Якщо війна триватиме з нинішньою інтенсивністю, до середини 2026 року російська економіка опиниться в критичному стані. Про це під час чату на Главреді заявив військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

За його словами, економісти вже зараз вказують на високі ризики для економіки РФ, і господар Кремля Володимир Путін усвідомлює ці загрози. Саме тому, вважає експерт, Кремль прагне вирішити ключові питання війни до настання критичного періоду.

відео дня

"Поки що реалізувати свої плани із захоплення чотирьох областей України і створення "санітарних зон" Путін не в силах. Однак, природно, він не відмовиться від тих територій, які вдається захопити його військам, поступово наступаючи і просуваючись углиб", - сказав Романенко.

Експерт звернув увагу на ситуацію в Дніпропетровській області, яка не входить ні до переліку регіонів, оголошених Кремлем "російськими", ні до планів зі створення "санітарних зон". Попри це, російські війська там повільно просуваються, використовуючи тактику "безлічі порізів" - поступового виснаження української оборони.

Дивіться відео - Генерал Романенко розповів, якими будуть нові цілі РФ після Покровська і що буде з війною у 2026 році:

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, Генштаб країни-агресора Росії "лихоманить" через провалені дедлайни із захоплення українських міст - Куп'янська і Покровська. Як повідомив партизанський рух Атеш, Генштаб ЗС РФ перебуває під серйозним тиском з боку вищого політичного керівництва Росії.

Тим часом, ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою. Головним завданням українських бійців залишається утримання флангів, щоб не допустити оточення.

Начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних Сил Віктор Трегубов заявив, що українські військові дуже обережно звільняють Куп'янськ, щоб мінімізувати втрати. У місті заблоковано близько 200 російських солдатів.

Ситуація в районі Костянтинівки залишається стабільно складною, оскільки російські війська регулярно намагаються прорвати українську оборону. Командир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Шаміль Крутков розповів, що ворог хоче прорвати оборону і вийти на західний фланг Дружківки.

Де зараз найкритичніша ситуація на фронті

Генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко вважає, що ситуація в районі Покровсько-Мирноградської агломерації залишається вкрай складною та фактично критичною.

Завдання Сил оборони України, які наразі перебувають на півночі агломерації, зводяться до забезпечення логістики тих українських частин і підрозділів, які діють у Покровську та Мирнограді.

"Там, де донедавна була сіра зона, зараз фактично оточення. Тож найскладніша ситуація в Мирнограді", - наголосив Романенко під час чату на Главреді.

За його словами, наразі вирішується питання про виведення українських частин і підрозділів із Мирнограда і Покровська з мінімальними втратами. Найімовірніше, виведення військ відбудеться до нового року.

Інші новини:

Про персону: Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред