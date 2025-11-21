Трамп переконаний, що Україна найближчим часом втратить Донбас

Американський лідер наголосив, що Україна продовжує втрачати територію.

Трамп зробив заяву про Україну / Колаж: Главред, фото deepstatemap, скріншот

Трамп вважає, що Україна незабаром втратить Донбас

Лідер США акцентував увагу на тому, що Київ продовжує втрачати території

Глава Білого дому Дональд Трамп переконаний, що Україна неминуче втратить ті частини Донбасу, які досі контролює. На думку президента США, це може статися як за мирною угодою, так і на полі бою. Свої суперечливі тези Трамп зробив під час інтерв’ю на радіо Fox News.

Ведучий Fox News перелічив, що має зробити Київ відповідно до мирного плану Трампа, який складається з 28 пунктів.

"Схоже, Україна має скоротити чисельність своїх збройних сил до 600 тисяч осіб. Схоже, їм доведеться віддати частину території, яку вони не втратили у війні. Вони не можуть вступити до НАТО", – сказав медійник.

"Вони втратять її (територію - Главред) найближчим часом, так", — відповів Трамп.

Журналіст уточнив, чи йдеться про весь Донбас.

"Вони втрачають територію. Вони втрачають територію", — наголосив президент США.

Чи дійсно мирний план США є новим - думка експерта

Політичний аналітик Олександр Кочетков заявив, що так званий мирний план США щодо врегулювання війни, який активно поширюють, насправді давно відомий і не містить жодних нових елементів.

За його словами, зміст документа повністю повторює пропозиції, які обговорювалися під час переговорів у Стамбулі навесні 2022 року.

"Усі, хто був залучений до процесу переговорів, підтверджують: Росія відтоді не відійшла від своїх стамбульських пропозицій ні на крок. Тобто ніякої секретності тут немає - план добре відомий. Його знають і в Офісі президента, і у Верховній Раді, і в Європі, і в Сполучених Штатах - де завгодно", - сказав Кочетков.

Як писав Главред, адміністрація Дональда Трампа запропонувала план завершення війни, який фактично означає капітуляцію України. У плані міститься 28 пунктів, зокрема скорочення армії, відмова від вступу в НАТО й територій Донбасу.

Пізніше Трамп поставив Україні жорсткий дедлайн щодо мирного плану. Президент США вважає, що Україна повинна погодитися на мирний план до 27 листопада.

Пізніше російський диктатор Володимир Путін уперше прокоментував мирний план Дональда Трампа. За його словами, він "може лягти в основу угоди з Україною".

