Трамп скасував зустріч з Путіним через жорсткі вимоги РФ щодо України - FT

Руслана Заклінська
31 жовтня 2025, 12:06
Скасування саміту стало наслідком принципової позиції Росії.
Зустріч Трампа та Путіна в Будапешті відмінили після жорстких вимог / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скріншот з відео

Коротко:

  • Зустріч Трампа та Путіна в Будапешті скасована через жорсткі вимоги Росії
  • Рішення ухвалено після напруженої телефонної розмови
  • Москва відмовилася від компромісів

Запланована зустріч між президентом США Дональдом Трампом та лідером РФ Володимиром Путіним, яка мала відбутися в Будапешті, була скасована через "жорсткі вимоги" Кремля щодо України. Про це пише Financial Times.

За даними видання, рішення про скасування двостороннього саміту було ухвалено після "напруженої" телефонної розмови на найвищому дипломатичному рівні. Позиція Москви виявилася надто жорсткою, що не влаштувало американську сторону.

Зустріч Трампа з Путіним стала неможливою через принципову позицію Росії. Москва відмовилася йти на будь-які компроміси, що ускладнило переговори з американською стороною.

Чи може Зеленський зустрітися з Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін буде максимально уникати прямої зустрічі з ним.

"Путін буде робити все, щоб зі мною не зустрічатись. Йому домовленість Росія-Україна сама по собі не потрібна", - наголосив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що йому байдуже, у якому форматі Україна зможе закінчити війну, головне - щоб Київ був задіяний у процесі. Він також зауважив, що завершення війни потрібне не лише Україні, а й США, зокрема президентові Дональду Трампу.

Зустріч Трампа з Путіним - новини за темою

Нагадаємо, 16 жовтня Трамп та Путін після телефонної розмови оголосили про готовність провести зустріч найближчим часом. Місцем проведення саміту обрали столицю Угорщини - Будапешт.

Підготовкою зустрічі мали займатися держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, проте 21 жовтня Трамп ухвалив рішення про скасування саміту.

Як повідомляв Главред, вже 23 жовтня США ввели нові санкції проти Росії. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що санкції не були несподіванкою і не означають відмову Вашингтона від переговорів із Москвою.

Читайте також:

Про джерело: Financial Times

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Долар полетів вниз, євро шалено дешевшає: новий курс валют на 31 жовтня

Долар полетів вниз, євро шалено дешевшає: новий курс валют на 31 жовтня

Гороскоп на листопад 2025: на один зі знаків зодіаку проллється грошовий дощ

Гороскоп на листопад 2025: на один зі знаків зодіаку проллється грошовий дощ

Коли припиниться війна та зупиняться бойові дії: астролог назвала важливий період

Коли припиниться війна та зупиняться бойові дії: астролог назвала важливий період

У Покровську складна ситуація: в ЗСУ зізналися, чи заблоковані захисники

У Покровську складна ситуація: в ЗСУ зізналися, чи заблоковані захисники

Несуть давні знання: які люди мають стару душу за датою народження

Несуть давні знання: які люди мають стару душу за датою народження

