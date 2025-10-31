Трамп скасував зустріч з Путіним через жорсткі вимоги РФ щодо України - FT

Скасування саміту стало наслідком принципової позиції Росії.

Зустріч Трампа та Путіна в Будапешті відмінили після жорстких вимог / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скріншот з відео

Коротко:

Зустріч Трампа та Путіна в Будапешті скасована через жорсткі вимоги Росії

Рішення ухвалено після напруженої телефонної розмови

Москва відмовилася від компромісів

Запланована зустріч між президентом США Дональдом Трампом та лідером РФ Володимиром Путіним, яка мала відбутися в Будапешті, була скасована через "жорсткі вимоги" Кремля щодо України. Про це пише Financial Times.

За даними видання, рішення про скасування двостороннього саміту було ухвалено після "напруженої" телефонної розмови на найвищому дипломатичному рівні. Позиція Москви виявилася надто жорсткою, що не влаштувало американську сторону.

Зустріч Трампа з Путіним стала неможливою через принципову позицію Росії. Москва відмовилася йти на будь-які компроміси, що ускладнило переговори з американською стороною.

Чи може Зеленський зустрітися з Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін буде максимально уникати прямої зустрічі з ним.

"Путін буде робити все, щоб зі мною не зустрічатись. Йому домовленість Росія-Україна сама по собі не потрібна", - наголосив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що йому байдуже, у якому форматі Україна зможе закінчити війну, головне - щоб Київ був задіяний у процесі. Він також зауважив, що завершення війни потрібне не лише Україні, а й США, зокрема президентові Дональду Трампу.

Зустріч Трампа з Путіним - новини за темою

Нагадаємо, 16 жовтня Трамп та Путін після телефонної розмови оголосили про готовність провести зустріч найближчим часом. Місцем проведення саміту обрали столицю Угорщини - Будапешт.

Підготовкою зустрічі мали займатися держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, проте 21 жовтня Трамп ухвалив рішення про скасування саміту.

Як повідомляв Главред, вже 23 жовтня США ввели нові санкції проти Росії. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що санкції не були несподіванкою і не означають відмову Вашингтона від переговорів із Москвою.

Про джерело: Financial Times Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

