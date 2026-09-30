Переговори про закінчення війни в Україні: у Берліні зробили важливу заяву

Німеччина зосередиться на підтримці України у протидії повномасштабній агресії Росії, заявили в Берліні.

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Фрідріх Мерц висловився щодо переговорів з РФ / Колаж: "Главред", фото: ОП, сайт Кремля

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Кремль не зацікавлений у реальних переговорах, вважає Мерц

Європейцям потрібно визначити формат відносин з РФ, кажуть у ФРН

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що позиція Росії після зустрічі представників двох країн свідчить про відсутність готовності Кремля до серйозних переговорів про припинення війни проти України.

За словами Мерца, реакція Москви на переговори глави МЗС ФРН Йоганна Вадефуля з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим показала, що Кремль не зацікавлений у реальних переговорах, повідомляє Bloomberg.

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"Оцінка Росією цієї дискусії показує, що вона, очевидно, абсолютно не зацікавлена в серйозних переговорах", - заявив канцлер Німеччини.

Він додав, що Німеччина й надалі зосередиться на підтримці України у протидії повномасштабній агресії Росії.

Позиція глави МЗС ФРН

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль на Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у Страсбурзі закликав "не допустити, щоб США зберігали монополію на ведення переговорів" щодо припинення війни РФ проти України, передає DW.

"Ми маємо брати участь у цих переговорах. Адже війна триває на європейській території", - зазначає міністр.

Він вважає, що європейцям потрібно визначити майбутній формат своїх відносин з РФ. Для цього потрібно сісти за стіл переговорів.

За словами міністра, "зараз є ознаки того, що такі переговори незабаром можуть розпочатися". При цьому він упевнений, що "будь-які домовленості" щодо закінчення війни мають бути попередньо схвалені Україною.

"У нас немає жодних претензій до самої Росії чи до російського народу. У нас є серйозна проблема з нинішнім російським режимом, який розв’язав і веде цю незаконну агресивну війну", - впевнений міністр.

Він додав, що наразі і, ймовірно, у найближчому майбутньому європейська безпека має "будуватися не разом із Росією, а проти Росії".

Як раніше повідомляв Главред, раніше Зеленський заявив про готовність до особистої зустрічі з Володимиром Путіним, якщо це допоможе досягти реального результату для припинення війни. Президент наголосив, що це не є його особистим бажанням, однак Україна потребує чітких гарантій безпеки у разі проведення таких переговорів, зокрема в рамках саміту G20.

Нагадаємо, Путін раніше вкотре заперечував наявність агресивних намірів щодо Європи , водночас пригрозивши "відповіддю" на потенційні загрози та поклавши провину за відсутність діалогу на Україну.

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Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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