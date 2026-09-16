Зеленський допустив можливість переговорів із Путіним заради досягнення результату.

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Зеленський назвав зустріч із Путіним можливою / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, скріншот

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Зеленський не виключив особистої зустрічі з Путіним

Україні потрібні надійні гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський виступив із заявою щодо особистої зустрічі з російським диктатором і сказав, чи готовий він сісти за стіл переговорів із Володимиром Путіним.

В інтерв’ю CBC News Зеленський визнав, що не бачить у зустрічі з Путіним нічого приємного, але не заперечує проти такого формату заради результату.

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"Для мене це нормально, хоча це не моє бажання і точно не найкращий день у моєму житті - краще б сидіти з родиною. Він - ворог, і я знаю його справжню мету: окупувати нас, якщо ми не будемо достатньо сильними або якщо не матимемо гарантій безпеки", - заявив президент.

Він додав, що гарантії безпеки для нього означають впевненість у тому, що завтра Росія не окупує країну знову.

Дивіться відео - інтерв’ю Зеленського CBC News, у якому він зробив заяву щодо мирних переговорів:

Зустріч Зеленського та Путіна - новини

Як писав Главред, Зеленський запропонував Путіну зустрітися на полях саміту G20 у Маямі, який заплановано на 14–15 грудня. За словами Зеленського, потенційна зустріч для нього має сенс не сама по собі, а як спосіб перейти від заяв до конкретних рішень. За його словами, участь у саміті залежатиме від присутності російського президента.

Кремль відкинув можливість переговорів російського диктатора Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським на саміті G20 у Маямі, незважаючи на публічну заяву українського лідера про готовність до такого контакту. Москва наполягає, що будь-який діалог глав держав можливий виключно на її території.

Як пише Politico, Зеленський робить ставку на те, що війна, перенесена вглиб країни-агресора Росії, змусить кремлівського диктатора Володимира Путіна серйозно поставитися до мирних переговорів. Український лідер намагається прорвати ізоляцію пересічних росіян від наслідків війни, порушуючи повітряне сполучення та завдаючи ударів по нафтопереробних заводах, фабриках і складах далеко за лінією фронту.

Швидкого перемир’я не буде: думка експерта

Заяви американської сторони про можливу нову готовність Москви до переговорів після виборів у країні-агресорі Росії 20 вересня не мають під собою реальної основи - йдеться скоріше про імітацію процесу, ніж про очікування конкретного результату. Про це в інтерв’ю Главреду розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

На думку аналітика, сама американська команда фактично визнала нереалістичність швидкого перемир’я. Про це побічно свідчила одна з публічних заяв напередодні.

"Кушнер фактично проговорився під час прес-конференції в Києві, коли сказав: якщо нам вдасться щось зробити до зими, це буде дивом. Тобто вони самі не розраховують на припинення вогню протягом найближчого місяця-двох або трьох", - зазначив Клочок.

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Про джерело: CBC CBC (Canadian Broadcasting Corporation) - це найбільша національна громадська телерадіокомпанія Канади. Вона працює двома офіційними мовами країни: англійською мовою вона відома як CBC, а французькою - як Radio-Canada. CBC News - головний англомовний новинний підрозділ, що включає цілодобовий кабельний канал CBC News Network. Основну частину бюджету CBC становлять щорічні державні субсидії від парламенту Канади, решту покривають за рахунок реклами та платних передплат. Видання дотримується лівоцентристських поглядів, має високий рейтинг довіри та репутацію надійного джерела перевірених фактів. Корпорація була заснована в 1936 році для захисту та просування унікальної канадської культури та ідентичності в умовах сильного впливу американських ЗМІ.

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