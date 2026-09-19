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"Давайте жити дружно": Путін зробив нову заяву про НАТО та мирні переговори

Марія Николишин
19 вересня 2026, 08:48
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Очільник Кремля заперечив плани агресії проти європейських країн, але одразу попередив про "відповідь" і нагадав про ядерний арсенал.
'Давайте жити дружно': Путін зробив нову заяву про НАТО та мирні переговори
Путін звернувся до Європи, але не обійшовся без погроз / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Путін заперечив агресивні наміри РФ щодо Європи
  • Кремль пригрозив відповіддю за захоплення суден
  • Київ він звинуватив у небажанні вести переговори

Диктатор Володимир Путін заявив, що у Росії нібито немає агресивних намірів щодо Європи, та закликав інші країни "жити дружно". Про це повідомляють росЗМІ.

"У РФ немає жодних агресивних намірів щодо Європи", - сказав він.

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При цьому диктатор стверджує, що мовляв загроз не стає менше, оскільки НАТО розширюється.

"Давайте жити дружно, інакше нам доведеться відповідати, по-іншому не буде", - додав Путін.

Він також наголосив, що Росія звернула увагу на європейські навчання в Балтійському морі, присвячені відпрацюванню захоплення цивільних суден, та заявив про готовність країни-агресорки відповідати в разі захоплення російських суден.

Згадав очільник Кремля і про ядерну зброю.

"Ядерна тріада залишається гарантією суверенітету РФ", - наголосив він.

Що сказав Путін про переговори

Крім того, диктатор стверджує, що Україна, незважаючи на заяви, нібито не хоче проводити переговори, а також робить все, щоб ніякого миру не було.

"Представники київського режиму, верхівки в Києві, говорять про мир, пропонують відновити нібито переговори, але самі вчиняють подібні злочини, роблять все для того, щоб ніякого миру не було і ніяких переговорів не було", - нахабно заявив диктатор РФ.

Чи готовий Путін погодитися на мир

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко говорив, що російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін за жодних обставин не погодиться на мир, а можливі переговори до середини 2027 року можуть мати лише формальний характер.

За його словами, Кремль може використовувати сам факт переговорів без реального наміру завершувати війну.

"Ініціатором усіх подій є Путін. І він за жодних обставин не погодиться на мир. Навіть якщо почнуться мирні переговори, то до кінця першого півріччя 2027 року вони матимуть імітаційний характер", - наголосив він.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський говорив, що Китай політично не на боці України у війні. Хоча, на думку президента, лідер Китаю серед тих, хто може зупинити війну миттєво.

Олександр Коваленко прогнозує, що кінець 2026 року та початок 2027-го можуть стати для України періодом різкого зростання інтенсивності бойових дій через збільшення людського ресурсу російської армії.

Водночас глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що війна проти України нібито могла завершитися ще рік тому. Цьому завадили США та європейські країни, які нібито відмовилися від домовленостей, досягнутих під час зустрічі Путіна та Трампа на Алясці у серпні 2025 року.

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Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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