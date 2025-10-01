Тільки один шлях: в Кремлі прокоментувати ідею зустрічі Путіна і Зеленського

У Росії продовжують стверджувати, нібито готові до дипломатичного вирішення конфлікту.

https://glavred.net/war/tolko-odin-put-v-kremle-prokommentirovali-ideyu-vstrechi-putina-i-zelenskogo-10702934.html Посилання скопійоване

Що в Кремлі кажуть про можливість зустрічі Зеленського і Путіна / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скріншоти

Що сказав Пєсков:

Зустріч Путіна і Зеленського потребує особливої підготовки

Україна затягує відповідь щодо пропозицій РФ

Росія відкрита до дипломатичного вирішення конфлікту

Представники країни-агресорки Росії не припиняють вдавати, нібито хочуть врегулювати війну в Україні мирним шляхом. На цей раз знову виступив прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Як пишуть російські ЗМІ, він зробив заяву щодо зустрічі кремлівського диктатора з президентом України Володимиром Зеленським. Пєсков стверджує, що така зустріч може бути "підготовлена ​​лише шляхом процесу на експертному рівні".

відео дня

Як в Кремлі виправдовують агресію проти України

Поплічник Путіна не зміг не звинуватити Україну у продовженні війни. Він сказав, нібито Київ не поспішає з відповіддю на проекти меморандумів та пропозицію Росії щодо трьох робочих груп.

Також Пєсков вчергове заявив, що Росія буцімто залишається відкритою до врегулювання "української кризи" через дипломатичні переговори та політичні контакти. Але при цьому в переговорному процесі Росії та України виникла пауза.

Як ймовірність зустрічі диктатора і президента України оцінює експерт

Главред писав, що на думку політолога Володимира Фесенка, зустріч Зеленського з Путіним теоретично можлива, і її ініціював сам Зеленський, прагнучи, щоб у переговорах брала участь третя сторона - Трамп.

Трамп погодився, проте з боку Путіна це може бути пасткою - спробою створити кризу або затягнути переговорний процес. Можливі труднощі з підготовкою зустрічі, включно з новими ультиматумами Путіна, які вимагатимуть від Зеленського виконання умов, неприйнятних для України.

Зустріч Зеленського і Путіна - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що Володимир Путін заявив, що нібито ніколи не виключав зустрічі із президентом України, однак сумнівається в її сенсі. Він запропонував Зеленському зустрітися у Москві.

Згодом президент України Володимир Зеленський відповів на це "запрошення" російського диктатора. Він вважає, що ця пропозиція очільника РФ була спробою зірвати зустріч.

Раніше також прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна необхідна, бо якщо її не буде, війна продовжиться.

Читайте також:

Про персону: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред