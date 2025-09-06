Фіцо зробив несподівану заяву щодо зустрічі Зеленського і Путіна

Якщо зустрічі Зеленського і Путіна не буде, війна продовжиться, вважає Роберт Фіцо.

Путін "готовий" зустрітися із Зеленським не в Москві - Фіцо / Колаж: Главред

Коротко:

Путін готовий зустрітися із Зеленським не в Москві

Путіну "невигідна" зустріч із Зеленським

Якщо зустрічі не буде, війна продовжиться

Керівник країни-окупанта Росії Володимир Путін, мовляв, висловив зацікавленість у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським за межами Москви. Зустріч "невигідна" Путіну, але якщо її не буде, війна продовжиться. Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

"Де завгодно"

Словацьке видання Teraz пише, що Путін, за словами Фіцо, під час особистої зустрічі висловив готовність зустрітися із Зеленським "де завгодно".

На думку Фіцо, зустріч із Зеленським Путіну невигідна, оскільки не принесе "багато політичної користі" - мовляв, такий крок "не оцінять росіяни".

"Але обидва (Зеленський і Путін) розуміють, незважаючи на те, що це може завдати їм політичної шкоди, що їм потрібно зустрічатися і що потрібно обговорювати речі, бо якщо вони не будуть обговорювати, війна продовжиться", - підкреслив Роберт Фіцо.

Що каже експерт

Зустрічі Зеленського і Путіна поки що не буде, вважає колишній співробітник СБУ Іван Ступак. На його думку, переговорний процес застопориться, а захід на найвищому політичному рівні між Україною і РФ наразі не має жодного підґрунтя.

"Ситуація може змінитися, якщо розвиватиметься тенденція з набором контрактників у російську армію, про яку писали Важливі історії. Якщо раніше вони набирали, умовно кажучи, по 30 тисяч осіб на місяць, то зараз їм знадобився цілий квартал, щоб досягти схожої цифри (У другому кварталі 2025 року контракт із Міноборони РФ підписали 37,9 тисяч осіб - у 2,5 раза менше, ніж рік тому, розповіли журналісти, - ред.). Потенційне просідання з набором уже в третьому кварталі стане сигналом того, що з людьми стає дедалі важче", - вважає Ступак.

Можлива зустріч Зеленського і Путіна - головні новини:

Як повідомляв Главред, раніше Путін заявив, що, мовляв, може зустрітися із Зеленським, якщо президент України приїде до Москви. Мовляв, про це Путін уже сказав Трампу.

У Путіна немає реального бажання вести перемовини із Зеленським, сказав представник МЗС України Георгій Тихий.

"Ми доносимо це до наших партнерів, зокрема й до американської сторони. Щонайменше сім країн готові станом на зараз прийняти зустріч лідерів", - уточнив речник зовнішньополітичного відомства.

Зеленський не може зустрітися з Путіним у Москві, про що президент сказав американським журналістам.

"Він може приїхати до Києва. Я не можу поїхати до Москви, коли моя країна щодня перебуває під ракетними обстрілами, під атаками. Я не можу поїхати в столицю цього терориста", - пояснив український гарант і додав, що Путін спеціально висуває такі умови, щоб зустріч не відбулася.

Про персону: Роберт Фіцо Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія. У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих. Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

