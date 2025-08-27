Путін готує пастку на зустріч із Зеленським - чим закінчаться переговори

Зеленського з Путіним теоретично можлива за участі третьої сторони, проте очікувати на ній домовленостей щодо завершення війни не варто, вказує Фесенко.

https://glavred.net/world/putin-gotovit-lovushku-na-vstrechu-s-zelenskim-chem-zakonchatsya-peregovory-10693253.html Посилання скопійоване

Чим закінчаться переговори Путіна і Зеленського для України / Колаж Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Про що сказав Фесенко:

Зустріч Зеленського і Путіна без присутності модератора (третьої сторони) не принесе результату

Не варто очікувати значного прориву від переговорів

Від переговорів між Зеленським та Путіним не варто очікувати значного прориву у врегулюванні війни Росії проти України. Про це в чаті на Главреді розповів політолог, голова правління центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Фесенко зазначив, що зустріч Зеленського з Путіним теоретично можлива, і її ініціював сам Зеленський, прагнучи, щоб у переговорах брала участь третя сторона — Трамп.

відео дня

Він пояснив, що для реальних переговорів така присутність необхідна. Трамп погодився, проте з боку Путіна це може бути пасткою — спробою створити кризу або затягнути переговорний процес. Можливі труднощі з підготовкою зустрічі, включно з новими ультиматумами Путіна, які вимагатимуть від Зеленського виконання умов, неприйнятних для України.

"Уявімо, що зустріч відбудеться. Дві людини, лідери воюючих країн, між якими три з половиною роки триває кривава війна. Більша частина громадян обох країн ненавидять один одного. Два лідери ненавидять один одного ще сильніше. Справа навіть не в тезі про нелегітимність, яку використовує Путін, ні. Тут взаємна ненависть. Їм спілкуватися між собою буде вкрай складно, просто говорити, не те що домовлятися про щось. Якщо не буде модератора цієї зустрічі, тобто третьої сторони, наприклад, лідера країни, де будуть проходити переговори, то навіть почати розмову буде вкрай складно", - вказує політолог.

Фесенко зазначає, що, наприклад, якщо зустріч відбудеться в Туреччині, Ердоган, який має хороші відносини як з Путіним, так і з Зеленським, може виступити модератором та допомогти розпочати переговори, після чого можливо спробувати досягти домовленостей.

Дивіться відео, в якому Володимир Фесенко оцінив перспективи мирних переговорів Трампа, Путіна і Зеленського, розповів про козирі в руках України, які не дозволять Росії виграти війну, а також назвав найреалістичніший сценарій завершення війни:

Він також наголошує, що зустріч повинна мати чітку структуру та порядок денний, адже позиції сторін різняться, якщо Україна прагне домовитися про припинення вогню, то Путін – щоб Україна погодилася на російські умови мирної угоди.

"Тому я не очікую ніякого прориву і ніяких конкретних домовленостей від зустрічі Зеленського з Путіним. У найкращому випадку – згода на те, що потрібно зустрічатися далі разом з Трампом. Ніяких домовленостей про завершення війни або про що-небудь інше там бути не може, хіба що про обмін полоненими, що буде узгоджено заздалегідь. Але точно не буде домовленостей про те, як і коли завершувати війну", - резюмував він.

Коли буде зустріч Зеленського і Путіна - думка нардепа

Як писав Главред, неможливо завершити війну в Україні без прямого діалогу між президентом Володимиром Зеленським та диктатором Володимиром Путіним, заявив народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі Radio NV.

Він також зауважив, що Росія змінює риторику, адже якщо раніше Путін стверджував, що не може зустрічатися з Зеленським, нібито "нелегітимним" президентом, то тепер від цих заяв відмовляється.

"Я переконаний, що зустріч буде не в Москві. А на території якоїсь нейтральної держави, яка не підтримує РФ у її війні. Зустріч буде. Але де вона буде - це визначиться найближчим часом. Я думаю, вона відбудеться у дуже короткостроковій перспективі. Я переконаний, вона відбудеться до кінця місяця", - підкреслив нардеп.

Переговори Зеленського і Путіна - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія надсилає негативні сигнали щодо можливих зустрічей лідерів України, Росії та США.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не бажає брати участь у зустрічі між Зеленським і Путіним, підкресливши, що спершу потрібно з’ясувати, чи зможуть вони налагодити діалог.

За словами першого заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислиці в інтерв’ю NBC News, Зеленський готовий обговорювати питання українських територій, але робити це він може лише під час особистих переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

Інші новини:

Про персону: Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред