Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

США затримують енергетичну допомогу Україні в найбільш критичний момент – Reuters

Дар'я Пшеничник
30 січня 2026, 16:37
196
Загалом йдеться приблизно про 250 мільйонів доларів, які були виділені ще за часів Байдена.
США затримують енергетичну допомогу Україні в найбільш критичний момент – Reuters
Адміністрація Трампа не передає Україні енергетичну допомогу / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНІАН

Головне з новини:

  • 250 млн доларів допомоги Україні заблоковані у США
  • Затримка збіглася з ударами РФ та морозами
  • Білий дім звинувачує Україну у неналежному використанні попередньої допомоги

відео дня

Попри рекордні морози та масові руйнування енергосистеми, Україна досі не отримала сотні мільйонів доларів, які західні партнери обіцяли на відновлення критичної інфраструктури.

Як повідомляє Reuters із посиланням на джерела, йдеться про приблизно 250 мільйонів доларів, що мали піти на закупівлю скрапленого газу та ремонт електростанцій після російських ударів.

Фінансування було заплановане ще за адміністрації Джо Байдена через USAID, але після ліквідації агентства новою владою гроші опинилися у "підвішеному стані". Джерела пояснюють затримку внутрішніми суперечками у Вашингтоні, а не політичним тиском на Київ.

На тлі масованих атак Росії, що залишили мільйони людей без світла й тепла, українські чиновники визнають проблему, але уникають публічних заяв, аби не загострювати відносини з Білим домом.

Адміністративно-бюджетне управління Білого дому переклало відповідальність на Україну та команду Байдена, заявивши про "катастрофічне управління" енергетичною допомогою та посилаючись на звіт USAID про корупцію й втрати продукції. Американські чиновники нагадують, що підтримка енергетики України завжди йшла повільно через побоювання масштабної корупції у секторі.

Затримка фінансування стала особливо болючою саме цієї зими, коли російські удари по енергетичній інфраструктурі збіглися з найсуворішими морозами за останні роки.

Енергетичне перемир'я може зіграти на руку РФ: думка аналітиків

Можливий тижневий мораторій на удари Росії по енергетиці України не є такою вже значною поступкою з боку Москви. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

При цьому такий мораторій на далекобійні удари може принести користь Росії, якщо в ньому візьмуть участь обидві сторони, зазначають аналітики.

"Російські війська зможуть накопичити запаси безпілотників і ракет, які вони зможуть використовувати для завдання великих комбінованих ударів у майбутньому, в той час як Україна припинить свої удари по російській енергетичній інфраструктурі РФ", - пояснюють експерти.

Військова допомога Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Палата представників США схвалила узгоджений варіант закону про національну оборону на 2026 фінансовий рік. Документ із загальним обсягом фінансування майже один трильйон доларів окреслює основні напрями політики Пентагону та передбачає подальше надання військової допомоги Україні.

Велика Британія, зі свого боку, анонсувала значний пакет підтримки України у сфері протиповітряної оборони загальною вартістю близько 685 мільйонів євро. Про це повідомив очільник британського оборонного відомства Джон Гілі.

Крім того, Німеччина підтвердила намір передати Україні ракети великої дальності. Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

Вас може зацікавити:

Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Америка Україна енергетика
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В одному регіоні України оголосили примусову евакуацію: хто мусить покинути дім

В одному регіоні України оголосили примусову евакуацію: хто мусить покинути дім

18:27Україна
РФ зібралася несподівано захопити один населений пункт далеко від фронту - аналітик

РФ зібралася несподівано захопити один населений пункт далеко від фронту - аналітик

17:30Фронт
США затримують енергетичну допомогу Україні в найбільш критичний момент – Reuters

США затримують енергетичну допомогу Україні в найбільш критичний момент – Reuters

16:37Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
Три знаки зодіаку заходять у смугу можливостей: хто отримає щедрий бонус

Три знаки зодіаку заходять у смугу можливостей: хто отримає щедрий бонус

Гороскоп на завтра 31 січня: Левам - приємна зустріч, Стрільцям - непорозуміння

Гороскоп на завтра 31 січня: Левам - приємна зустріч, Стрільцям - непорозуміння

Графіки змінились - коли не буде світла в Черкаській області 30 січня

Графіки змінились - коли не буде світла в Черкаській області 30 січня

Світло вимикатимуть всю добу: графіки відключень для Львівщини на 30 січня

Світло вимикатимуть всю добу: графіки відключень для Львівщини на 30 січня

Не козаки і не купці: ким насправді були чумаки і чому їх так називали

Не козаки і не купці: ким насправді були чумаки і чому їх так називали

Останні новини

18:50

У Держдумі РФ вимагають завдати ударів по Україні "потужною зброєю відплати"

18:34

"За межею абсурду": нове зобов'язання від ПриватБанку вразило українців

18:27

В одному регіоні України оголосили примусову евакуацію: хто мусить покинути дім

17:46

Холодильник триматиме холод удвічі довше: трюк, який врятує продукти без світла

17:35

Вартість різко змінилася: в Україні переписали ціни на популярний продукт

Квадратні очі від цін: наскільки подорожчають продукти через відключення світла – прогноз ПендзинаКвадратні очі від цін: наскільки подорожчають продукти через відключення світла – прогноз Пендзина
17:30

РФ зібралася несподівано захопити один населений пункт далеко від фронту - аналітик

17:28

Скільки разів на день слід годувати кота: експерти назвали оптимальну норму

17:09

Український фільм номінований на престижну премію в США - трейлерВідео

17:08

Як стильно носити клітинку: розкрито головний принт 2026 рокуВідео

Реклама
17:01

З чим потрібно бути обережними в цей день: заборони у свято 31 січня

16:39

"Без паніки та істерик": відомий актор поповнив ряди ЗСУ

16:37

США затримують енергетичну допомогу Україні в найбільш критичний момент – Reuters

16:28

Долар та євро стрімко полетіли вниз: новий курс валют на 2 лютого

16:13

Вартість базового продукту підскочить: як зміняться ціни через відключення світла

16:04

"Знищити українців як групу": від суду в Гаазі вимагають заарештувати росіян

16:02

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності назображенні матері з сином за 45 секунд

15:52

"П'яний дід" і "слизька" Настя: відома ведуча розкрила справжнє обличчя зірок

15:18

Чи можна собакам харчуватися яйцями: ветеринар відповілаВідео

15:07

Тісто замішувати не потрібно: рецепт піци по-новому, яка готується за 15 хвилин

14:59

Дводенна вівсяна дієта дала несподіваний результат: що сталося з організмом

Реклама
14:36

Син Наталії Сумської з'явився із Залужним у Лондоні та похвалився подарунком

14:35

Наминатимуть за обидві щоки: рецепт салату з крабовими паличками по-новому

14:03

Не мистецтво, а ненависть: російські фільми як фабрика війни проти України

14:02

Готуйтеся до сюрпризів: якими будуть перші дні лютого в Україні

13:56

Втрати РФ б’ють рекорди: Bloomberg назвав варіанти, які залишилися у Путіна

13:51

Українцям варто готуватися до аварійних відключень: експерт назвав причину

13:37

Три доби між життям і смертю: реальна історія стала серіалом "Живий" на 2+2

13:17

Ексголовред "Економічної правди" викрив масштабну корупційну схему в проєкті Томаша Фіали

13:16

Пів країни "заміновано": поліція масово отримує тривожні повідомлення

13:07

Ці китайські знаки зодіаку скоро вирвуться в лідери по життю - хто вони

13:04

Температура до -19°С і сніг повертаються: коли мороз вдарить по Полтавщині

12:48

Листя монстери жовтіє та сохне: що треба терміново зробити, щоб врятувати рослинуВідео

12:44

Російські Z-військові кореспонденти в повній розгубленості від слів ТрампаПогляд

12:44

"Стала бабусею": 40-річна Саліванчук зробила заяву про поповнення

12:22

P. Diddy зізнався у причетності до вбивства Тупака Шакура - NYP

12:19

У Кремлі погодилися не бити по Україні до 1 лютого - заява речника Путіна

12:12

Існувала чи ні: історія про квітку, яку ніхто не бачив

11:56

В Україну насуваються сильні морози: де та коли вдарить -25 °С

11:54

Укрзалізниця обмежила рух поїздів між двома великими містами України

11:53

Закриття неба, "бусифікація" і не лише: Зеленський окреслив головні задачі Міноборони

Реклама
11:39

Учасник "Зважених та щасливих" вступив до лав ЗСУ — як він виглядає зараз

11:22

"Вже не просто група суддів": оголошено склад журі Нацтбора на Євробачення-2026

11:06

РФ подала запит на самовизначення націй Криму і Донбасу: в ООН чітко відповіли

10:59

Рекордні морози на підході: Житомирську область скує арктичне повітря

10:56

Росіяни вибачилися: в NYT розкрили деталі енергетичного перемир'я РФ і України

10:26

На Харків насувається крижаний дощ: синоптики попереджають про люту негоду

10:24

Зрадниця Йолка вийшла заміж за українського "Холостяка" - деталіВідео

10:24

Зеленський публічно запросив Путіна приїхати в Київ

10:23

Прямих домовленостей з РФ не було: Зеленський зробив заяву про енергетичне перемир'я

10:05

Що буде з курсом долара та євро в Україні до кінця зими: економіст оцінив ризики

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти