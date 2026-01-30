США затримують енергетичну допомогу Україні в найбільш критичний момент – Reuters

Загалом йдеться приблизно про 250 мільйонів доларів, які були виділені ще за часів Байдена.

Адміністрація Трампа не передає Україні енергетичну допомогу / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНІАН

Головне з новини:

250 млн доларів допомоги Україні заблоковані у США

Затримка збіглася з ударами РФ та морозами

Білий дім звинувачує Україну у неналежному використанні попередньої допомоги

Попри рекордні морози та масові руйнування енергосистеми, Україна досі не отримала сотні мільйонів доларів, які західні партнери обіцяли на відновлення критичної інфраструктури.

Як повідомляє Reuters із посиланням на джерела, йдеться про приблизно 250 мільйонів доларів, що мали піти на закупівлю скрапленого газу та ремонт електростанцій після російських ударів.

Фінансування було заплановане ще за адміністрації Джо Байдена через USAID, але після ліквідації агентства новою владою гроші опинилися у "підвішеному стані". Джерела пояснюють затримку внутрішніми суперечками у Вашингтоні, а не політичним тиском на Київ.

На тлі масованих атак Росії, що залишили мільйони людей без світла й тепла, українські чиновники визнають проблему, але уникають публічних заяв, аби не загострювати відносини з Білим домом.

Адміністративно-бюджетне управління Білого дому переклало відповідальність на Україну та команду Байдена, заявивши про "катастрофічне управління" енергетичною допомогою та посилаючись на звіт USAID про корупцію й втрати продукції. Американські чиновники нагадують, що підтримка енергетики України завжди йшла повільно через побоювання масштабної корупції у секторі.

Затримка фінансування стала особливо болючою саме цієї зими, коли російські удари по енергетичній інфраструктурі збіглися з найсуворішими морозами за останні роки.

Енергетичне перемир'я може зіграти на руку РФ: думка аналітиків

Можливий тижневий мораторій на удари Росії по енергетиці України не є такою вже значною поступкою з боку Москви. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

При цьому такий мораторій на далекобійні удари може принести користь Росії, якщо в ньому візьмуть участь обидві сторони, зазначають аналітики.

"Російські війська зможуть накопичити запаси безпілотників і ракет, які вони зможуть використовувати для завдання великих комбінованих ударів у майбутньому, в той час як Україна припинить свої удари по російській енергетичній інфраструктурі РФ", - пояснюють експерти.

Військова допомога Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Палата представників США схвалила узгоджений варіант закону про національну оборону на 2026 фінансовий рік. Документ із загальним обсягом фінансування майже один трильйон доларів окреслює основні напрями політики Пентагону та передбачає подальше надання військової допомоги Україні.

Велика Британія, зі свого боку, анонсувала значний пакет підтримки України у сфері протиповітряної оборони загальною вартістю близько 685 мільйонів євро. Про це повідомив очільник британського оборонного відомства Джон Гілі.

Крім того, Німеччина підтвердила намір передати Україні ракети великої дальності. Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

