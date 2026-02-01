Україна може отримати літаки Gripen і найдалекобійніші ракети НАТО - МОУ

Швеція готує один із найбільших пакетів безпекової допомоги для України.

Швеція готує один із найбільших пакетів допомоги / Колаж: Главред, фото: Міноборони України, saab.com

Головне:

Швеція надасть Україні один із найбільших пакетів допомоги

Обговорено можливу передачу винищувачів Saab JAS 39 Gripen

До пакету увійдуть ППО, радари Saab, системи РЕБ та дрони

Швеція готує один із найбільших пакетів військової допомоги для України. Сторони предметно обговорили також передачу винищувачів Saab JAS 39 Gripen та унікальних далекобійних ракет Meteor. Про це повідомило Міністерство оборони України.

За даними Міноборони, до пакету військової допомоги увійдуть засоби протиповітряної оборони, радари компанії Saab, системи радіоелектронної боротьби та дрони, зокрема для далекобійних ударів.

Під час переговорів міністра оборони України Михайла Федорова з шведським колегою Полом Йонсоном було анонсовано запуск програми Brave-Sweden. Це аналог українського кластера Brave1, який фокусуватиметься на спільних оборонних інноваціях. Також обговорювалася система PURL для ефективнішої протидії балістичним ракетам.

Ще однією темою перемовин стала передача винищувачів JAS 39 Gripen та ракет Meteor. Хоча Україна вже експлуатує F-16 та Mirage, шведські "Грифони" мають унікальну перевагу - здатність працювати з ракетами MBDA Meteor. Ракети Meteor є ключовими інструментами протидії носіям керованих авіаційних бомб.

Літак Gripen / Інфографіка: Главред

Які переваги Gripen - думка експерта

Начальник управління комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що шведські винищувачі JAS 39 Gripen повністю відповідають потребам України та за окремими показниками перевершують американські F-35.

За його словами, закупівлю цих літаків планували до 2035 року, однак процес вдалося суттєво прискорити. Українські пілоти вже пройшли ознайомчі польоти у Швеції та опанували Gripen, а їхня економічність робить ці винищувачі вигідними як за ціною, так і за обслуговуванням.

Військова допомога Україні від Швеції - новини за темою

Україна вже тривалий час виявляє інтерес до шведських винищувачів Gripen. Ще у 2023 році Швеція дозволила навчання українських пілотів на цих літаках, а згодом парламент підтримав можливість їхнього постачання.

Проте на початку року прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що країна готова долучитися до гарантій безпеки України та Європи після підписання мирної угоди. Швеція може надати винищувачі Gripen, допомогу в розмінуванні Чорного моря та підготовку українських військових, але лише за наявності мирної угоди.

Разом із винищувачами Україна розраховує отримати ракети MBDA Meteor - найдалекобійніші ракети класу "повітря-повітря" в арсеналі НАТО. Їх заявлена дальність - понад 200 кілометрів.

Передбачається, що вони можуть використовуватися на винищувачах Gripen C/D, які Україна хотіла б отримати у 2026 році. Разом із літаками дальнього радіолокаційного виявлення Saab 340 AEW&C, які Швеція пообіцяла раніше, Gripen зможуть "бачити" та знищувати російську авіацію ще до того, як вона увійде в зону пуску своїх ракет.

Як повідомляв Главред, 30 січня 2025 року Швеція оголосила про надання Україні рекордного пакету військової допомоги на 13,5 млрд шведських крон (близько 1,25 млрд доларів). Це був 18-й пакет допомоги, а загальна підтримка Швеції перевищила 61,9 млрд крон.

