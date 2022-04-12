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Врятував вагітну ціною свого життя: рашисти жорстоко розправилися із захисником Київщини

12 квітня 2022, 00:30

У беззбройного Олега Ткачука російські окупанти всадили більше 15 куль і в кінці зробили контрольний постріл в голову.

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Олег Ткачук / Facebook В. Крижевського

Під час тимчасової окупації російські солдати вбили 33-річного жителя Київської області Олега Ткачука, який допомагав місцевим жителям.

Як розповів в Facebоok знайомий загиблого Володимир Крижевський, після того, як в районі Макарова росіяни на бронетехніці почали рух у бік Києва, місцеві активісти організувалися і стали до лав територіальної оборони.

Одним з таких селищ стала Бузова. Того дня територіальна оборона потребувала пального. Ткачук, почувши про потреби рідного села, зголосився привезти пальне і вони разом з другом поїхали на заправку в бік Житомира.

"Здивуванням було те, що на цій заправці працювала молода жінка Олена, яка була на 6-му місяці вагітності. По рації вже кричали, що танки вже біля Калинівки. Олег з товаришем почали наполягати, щоб вона сідала в машину, вони вивезуть її з маршруту, по якому прямують орки.

Олена сказала, що не може покинути заправку, тому що можуть йти наші ЗСУ і їх потрібно заправити. Таке розпорядження віддав її директор. Олег переконав її, що це небезпечно для вагітної, так як рашисти можуть її примушувати заправити їх. Що не можна наражати на небезпеку дитину. Батько Олени, він заправник на цій же АЗС, попросив вивезти дочку і повернутися за пальним. Вони сіли в авто і поїхали, завезли Олену в Стоянку додому", - розповідає друг загиблого.

При цьому чоловік повертався на заправку, але потрапив під обстріл з танків. Олег з товаришем побігли в ліс і стрибнули в перші ж ями, які побачили. При цьому Ткачук знімав відео техніки окупантів і пересилав ЗСУ, незважаючи на обстріли окупантів.

Чоловіки прийняли рішення бігти. Товариш Олега зумів вибратися і подзвонив родичам Ткачука, розповівши, як все було. Однак сам Олег так і не з'явився.

При цьому авто Олега помітили на тому місці, де сказав товариш. Машина була в перші дні не пошкоджена. Потім рашисти її спалили. Орки зробили собі якраз базу біля заправки.

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/ Facebook В. Крижевського

"Тільки після того, як наші ЗСУ хоробро зачистили і звільнили село за селом по Житомирській трасі, 2 квітня Ткачук ігор приїхав на місце, де стоїть авто. Ця історія трагічна для Олега. У тій ямі, звідки Олег знімав відео, було його тіло без голови. Йому, беззбройному, в цивільній формі, просто всадили більше 15 куль в тіло і в кінці зробили контрольний постріл в голову (з великокаліберної зброї). Вбивці, мародери забрали айфон, гроші. Тіло мого товариша було в захисній позі ембріона. Це коли людину катують, б'ють ногами, людина згортається, щоб захистити важливі органи. Якщо вбили, значить, нічого не сказав. Не захотів співпрацювати. Місцева людина згодилася б оркам, якби йшов на контакт. Але Олег залишився вірним українському народу до кінця", - додав Крижевський.

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Київська область війна Росії та України
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