У ФРН показали відео, як солдати РФ застрелили українця з піднятими руками

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Зафіксовано новий факт звірств російських окупаційних військ після вторгнення в Україну.

Російські солдати вбили цивільного - окупанти розстріляли чоловіка з піднятими руками в Київській області. Відеодоказ опублікувало ZDF Frontal.

Зазначимо, що кадри з дрона зі злочином армії РФ проти мирного населення оприлюднили німецькі журналісти.

На кадрах видно, що чоловік вийшов з легкового автомобіля на дорозі і підняв вгору руки, але окупанти його просто застрелили.

"Путін говорить про спецоперацію в Україні, яка не спрямована проти мирного населення. Однак в декількох кілометрах на захід від Києва безпілотник зняв, як російські солдати застрелили мирного жителя", - підкреслили в Німеччині.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Маріуполі танк російських окупаційних військ пострілом вбив літнього жителя, який йшов по зруйнованій вулиці.