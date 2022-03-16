У ФРН показали відео, як солдати РФ застрелили українця з піднятими руками

Чоловік вийшов з легкового автомобіля на дорозі і підняв вгору руки, але окупанти його просто застрелили.
Зафіксовано новий факт звірств російських окупаційних військ після вторгнення в Україну.
Російські солдати вбили цивільного - окупанти розстріляли чоловіка з піднятими руками в Київській області. Відеодоказ опублікувало ZDF Frontal.
Зазначимо, що кадри з дрона зі злочином армії РФ проти мирного населення оприлюднили німецькі журналісти.
На кадрах видно, що чоловік вийшов з легкового автомобіля на дорозі і підняв вгору руки, але окупанти його просто застрелили.
"Путін говорить про спецоперацію в Україні, яка не спрямована проти мирного населення. Однак в декількох кілометрах на захід від Києва безпілотник зняв, як російські солдати застрелили мирного жителя", - підкреслили в Німеччині.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Маріуполі танк російських окупаційних військ пострілом вбив літнього жителя, який йшов по зруйнованій вулиці.