Застрелили в інвалідному візку: окупанти вбили відомого волонтера

Кононов мав інвалідність першої групи

Український волонтер, підприємець Олександр Кононов був застрелений окупантами у своєму будинку в смт Борівське Луганської області.

Його застрелили прямо в інвалідному візку, без якого він не міг обходитися через важку інвалідність, написав у Facebook журналіст Руслан Горовий.

"Сані більше немає. Пережити окупацію, полон, нове вторгнення і бути застреленим у власному будинку просто у візку. Тварюки. Спи, братик. Ти дуже крутий. Ти справжній українець Донбасу. Мордор маст дай", - написав журналіст.

Кононов мав інвалідність першої групи - ав результаті травми на металовиробництві майже 20 років тому втратив праву руку і ліву ногу.

Від початку російсько-української війни в 2014 році допомагав українським добровольцям: своїм автомобілем возив їм їжу, а часом і доставляв бійців на позиції.

Разом з дружиною потрапив до рук терористів, 98 днів провів у полоні.

Після звільнення заснував власний бізнес- "Сири Санича", яким займався спочатку на Житомирщині, потім на Черкащині. Згодом повернувся на рідну Луганщину.

Війна РФ проти України

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.