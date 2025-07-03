Окупанти почали наносити удари по ТЦК: військовий пояснив, на що націлився ворог

Що сказав Саранцев:
- Росія хоче зірвати мобілізацію в Україні
- Ворог не зможе загальмувати процес комплектування війська
Країна-агресорка Росія почала практикувати удари по територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.
Начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ Віталій Саранцев розповів в етері "Суспільного", яку мету переслідує ворог під час таких атак.
Дивіться відео про те, чому ворог вдарив по ТЦК Полтави:
"Ворог в останні дні почав практикувати такі удари. Ми розуміємо, що він має на меті зірвати процес мобілізації, але хочу сказати, що як ворогу, так і його посіпакам ще рано відкорковувати шампанське", - зазначив він.
Саранцев наголосив, що процеси комплектування війська, підготовки військових для подальшого залучення до оборони триватимуть і надалі, щоб дати гідну відсіч противнику.
Дивіться відео про російську атаку на ТЦК в Полтаві:
Мобілізація в Україні - останні новини
Нагадаємо, в ЦПД повідомляли, що російські пропагандисти поширюють інформацію про нібито плани української влади з 1 вересня 2025 року розпочати масову мобілізацію жінок. Але дані повідомлення - фейк.
Раніше, як писав Главред, в Міноборони заявили, що питання зниження мобілізаційного віку не розглядається, оскільки зʼявився контракт 18-24.
Нещодавно Олександр Сирський анонсував зміни у роботі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, адже главком вважає, що мобілізація не має бути шоком для громадян.
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Про персону: Віталій Саранцев
Віталій Саранцев – полковник Збройних сил України, офіційний речник командування Сухопутних військ ЗСУ.
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