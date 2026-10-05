Снаряд РФ влучив у будку й автобус на кордоні з Молдовою: поранено прикордонника

Рух через КПП тимчасово зупинили.

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Снаряд РФ влучив в автобус біля КПП "Паланка" / Колаж: Главред, фото: ДПСУ

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Снаряд РФ влучив в автобус біля КПП "Паланка"

Постраждав молдовський прикордонник

Роботу КПП тимчасово зупинили

Російський снаряд під час атаки на українську інфраструктуру рикошетом влучив у автобус біля пункту пропуску "Паланка" на кордоні України та Молдови. Постраждав прикордонник, рух через КПП тимчасово зупинили. Про це повідомила поліція Молдови.

Інцидент стався 5 жовтня близько 09:38. За даними прикордонної поліції Молдови, снаряд після рикошету влучив у автобус та диспетчерську будку.

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Унаслідок інциденту прикордонник зазнав легких травм. Роботу пункту пропуску "Паланка – Маяки – Удобне" тимчасово призупинили.

Рух від перехрестя доріг R-30 та R-31 у районі Штефан-Воде до Паланки тимчасово перекритий. Обмеження діятиме до завершення розслідування на місці події.

Патрульні перенаправляють транспорт до пункту пропуску "Тудора". Водіям рекомендують уникати всієї цієї території.

"Прикордонна поліція разом із Митною службою постійно відстежує ситуацію з метою її контролю та підтримує контакт із компетентними органами України", - йдеться у повідомленні молдовської прикордонної поліції.

Коментар ДПСУ

Речник ДПСУ Андрій Демченко підтвердив у коментарі для РБК-Україна, що пропускні операції через КПП наразі не здійснюються.

"Пропускні операції на цьому напрямку зараз тимчасово не здійснюються", - заявив він.

У ДПСУ закликали громадян враховувати ситуацію під час планування маршрутів і користуватися іншими пунктами пропуску. Зокрема, рекомендують найближчий КПП "Старокозаче - Тудора".

Вибухи у Молдові - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Повітряні сили Збройних сил України зафіксували перетин державного кордону Молдови російською крилатою ракетою. Представники відомства також повідомили, що ціль рухалася в бік Молдови і спричинила вибухи на території сусідньої держави. Інцидент стався 17 серпня під час масованої атаки РФ і вибух було чути в Первомайську поблизу кордону з Одещиною.

Державна прикордонна служба України поінформувала про атаку дронів на міжнародний пункт пропуску "Старокозаче". Внаслідок удару оформлення було тимчасово зупинено, двоє людей загинули, троє поранені, а ще 16 осіб евакуйовано автобусами на безпечну відстань.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив про загрозу для президентського літака під час вильоту з Молдови через активність безпілотників. Пізніше в офісі прем’єра підтвердили, що через загрозу дронів відбулося затримання вильоту Зеленського в аеропорту Кишинева.

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Про джерело: Державна прикордонна служба України Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

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