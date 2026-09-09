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РФ атакувала КПП на кордоні з Молдовою: є жертви серед цивільного населення

Анна Ярославська
9 вересня 2026, 08:20
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Оформлення громадян та транспортних засобів на пункті пропуску "Старокозаче" призупинено.
Дрони РФ завдали удару по пункту пропуску
Дрони РФ завдали удару по пункту пропуску "Старокозаче" / Колаж: Главред, фото: ДПСУ, t.me/odeskaODA

Коротко:

  • Дрони РФ атакували пункт пропуску "Старокозаче" в Одеській області
  • Є загиблі та постраждалі серед цивільного населення
  • Оформлення людей і транспорту тимчасово зупинено

Росія в ніч на 9 вересня атакувала ударними безпілотниками міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення "Старокозаче" на кордоні з Молдовою - серед цивільних є загиблі та поранені, а перехід припинив роботу. Дрони влучили в інфраструктуру пункту та прилеглу територію, там виникли пожежі, повідомляє Державна прикордонна служба України.

Під удар потрапила ділянка, де в момент атаки перебували люди, - на під’їзді до переходу в Білгород-Дністровському районі Одеської області.

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"На жаль, є постраждалі та загиблі серед цивільного населення, які перебували біля пункту пропуску", - йдеться в повідомленні ДПСУ.

Оформлення громадян та транспортних засобів на цьому ділянці кордону тимчасово призупинено, а молдавську сторону поінформовано про ситуацію.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер також повідомив, що минулої ночі ворожі безпілотники атакували міжнародний пункт пропуску для автосполучення "Старокозаче" на кордоні з Молдовою.

"На жаль, є жертви серед цивільних осіб, які перебували поблизу пункту пропуску: за попередньою інформацією, двоє людей загинули, троє постраждали. Ще 16 осіб рятувальники евакуювали автобусами на безпечну відстань", - розповів він.

Під удар потрапила інфраструктура пункту та прилегла територія. Виникли пожежі.

"Робота міжнародного пункту пропуску призупинена. На місці працюють усі відповідні служби. Про ситуацію поінформовано сусідню сторону", - додав Кіпер.

  • Дрони РФ атакували пункт пропуску
    Дрони РФ атакували пункт пропуску "Старокозаче" Фото: ДПСУ, t.me/odeskaODA
  • Дрони РФ атакували пункт пропуску
    Дрони РФ атакували пункт пропуску "Старокозаче" Фото: ДПСУ, t.me/odeskaODA
  • Дрони РФ атакували пункт пропуску
    Дрони РФ атакували пункт пропуску "Старокозаче" Фото: ДПСУ, t.me/odeskaODA
  • Дрони РФ атакували пункт пропуску
    Дрони РФ атакували пункт пропуску "Старокозаче" Фото: ДПСУ, t.me/odeskaODA

РФ намагається порушити сполучення між Україною та Молдовою - Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга переконаний, що Москва цілеспрямовано намагається порушити транспортне сполучення між Україною та Молдовою, а удари по прикордонних переходах є частиною цієї тактики.

Схожі висновки глава МЗС озвучував 25 серпня після удару дрона РФ по міжнародному автомобільному пункту пропуску "Виноградівка" на кордоні між Україною та Молдовою.

"Це третя російська атака на прикордонні пункти пропуску між Україною та Молдовою за два тижні. Чітка закономірність: Росія навмисно намагається порушити зв’язок між нашими двома народами та дестабілізувати ширший регіон", - писав Сибіга.

Він закликав міжнародну спільноту засудити систематичні атаки Росії на цивільні транспортні коридори та ключову прикордонну інфраструктуру.

За його словами, українські прикордонники та митники працюють в умовах постійної небезпеки і потребують цільової підтримки від прикордонних відомств країн-партнерів та міжнародних організацій.

Четверта атака на переходи Одеської області за три тижні

Нічний удар продовжив серію атак на прикордонну інфраструктуру південного регіону. Перший інцидент стався 20 серпня, коли безпілотник вразив територію поблизу пункту пропуску в Одеській області та пошкодив вантажівки.

25 серпня дрони пошкодили інфраструктуру міжнародного переходу "Виноградівка - Вулканешти" на українсько-молдовському кордоні.

У ніч на 1 вересня противник завдав удару по пункту "Орлівка" на кордоні з Румунією, через що зупинилася робота поромної переправи.

Зараз під удар потрапив пункт пропуску людей і транспортних засобів "Старокозаче". Терміни відновлення роботи переходу не називаються.

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, у ніч на 9 вересня російська окупаційна армія атакувала Дніпро. В результаті удару спалахнули пожежі. Зокрема, горів склад із будівельними матеріалами та приватний будинок.

Двох людей госпіталізовано через атаку росіян на Дніпро. Це 51-річний чоловік і 52-річна жінка. 15-річний хлопець, який перебував у будинку, понівеченому ворожим ударом, не потребує госпіталізації.

У ніч на 8 вересня російська окупаційна армія завдала удару по ринку в передмісті Одеси. За даними ЗМІ, йдеться про промислово-товарний ринок "7 кілометр". Це один із найбільших ринків у Східній Європі.

У ніч на 8 вересня російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. У результаті ударів пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад, є жертви та постраждалі.

Вдень 8 вересня ударний дрон вразив будівлю телеканалів "Ми-Україна" та "Ми-Україна+" у Києві - саме в той момент, коли редакція вела прямий ефір національного телемарафону "Єдині новини".

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Про персону: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) - голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

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