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Російський "Шахед" залетів у Молдову та вибухнув – що відомо

Марія Николишин
13 липня 2026, 10:38
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Правоохоронці проводять розслідування для з’ясування усіх обставин.
Російський 'Шахед' залетів у Молдову та вибухнув – що відомо
Російський дрон впав у Молдові / колаж: Главред, фото: facebook.com/politiarepubliciimoldova

Коротко:

  • Під час атаки РФ "Шахед" залетів до Молдови
  • Безпілотник вибухнув поблизу села Копанка
  • Міноборони заявило про загрозу безпеці регіону

Вночі 13 липня у Молдову залетів один з російських ударних безпілотників типу "Шахед". Він вибухнув біля села за майже 30 км від кордону Молдови з Україною. Про це повідомляє Newsmaker.

У Генеральному інспектораті поліції повідомили, що о 01:03 через екстрений номер служб надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення про знайдений об’єкт, схожий на безпілотник, на околиці села Копанка Каушанського району.

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Зазначається, що після падіння він вибухнув.

"На місце прибули співробітники поліції та пожежники. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Територію огородили, правоохоронці проводять розслідування для з’ясування усіх обставин", - зазначили у поліції.

У Міністерстві оборони згодом підтвердили, що йдеться про російських безпілотник типу "Шахед" ("Герань-2"), який залетів у повітряний простір Молдови під час російської атаки на Одещину.

  • Російський дрон впав у Молдові
    Російський дрон впав у Молдові фото: facebook.com/politiarepubliciimoldova
  • Російський дрон впав у Молдові
    Російський дрон впав у Молдові фото: facebook.com/politiarepubliciimoldova
  • Російський дрон впав у Молдові
    Російський дрон впав у Молдові фото: facebook.com/politiarepubliciimoldova

"Цей новий інцидент є серйозним та неприпустимим порушенням повітряного простору Молдови та вчергове підтверджує, що загарбницька війна Росії проти України створює прямі загрози для безпеки наших громадян та всього регіону", - наголосили у Міноборони.

Російський 'Шахед' залетів у Молдову та вибухнув – що відомо
Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

РФ змінює підхід до застосування "Шахедів"

Радник міністра оборони Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" говорив, що російські війська намагатимуться створювати нові маршрути польоту, а також шукати іншу стратегію й тактику для підвищення ефективності застосування "Шахедів".

"Росіяни можуть почати активніше застосовувати на "Шахедах" системи радіоелектронної боротьби та інші технології. Також очікується використання реактивних модифікацій безпілотників, зокрема "Герань-3" і "Герань-4". Окупанти, ймовірно, змінюватимуть тактику та запускатимуть дрони ближче до кордонів, а не з глибини тилу", - наголосив він.

Сергій Бескрестнов
Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Порушення повітряного простору - що відомо

Як повідомляв Главред, раніше під час масованої ракетно-дронової атаки російських сил по Україні в Польщі було зафіксовано появу "невідомого об’єкта", що перетнув кордон з боку території України.

Після цього Міністерство закордонних справ Польщі надіслало голові посольства Росії ноту з вимогою негайно пояснити порушення російською ракетою повітряного простору Польщі.

В НАТО також говорили, що Росія неодноразово влаштовувала провокації в Чорноморському регіоні, шляхом запуску ракет та безпілотників, що порушували простір декількох країн Альянсу.

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Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

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