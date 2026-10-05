Росія поспіхом посилює обстріли України: ISW розповів про новий план Москви

Ворог почав атакувати енергетику України раніше не спроста. Аналітики дізналися причину.

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Росія розпочала кампанію з енергетичного терору України / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia.org, УНІАН

Що повідомили аналітики:

Росія раніше почала кампанію з енергетичного терору України

Путін вимушено змінив тактику ведення війни

РФ хоче знищити енергооб'єкти до того, як Україна знайде засоби протидії

Міністерство оборони країни-агресора Росії 4 жовтня оголосило про посилення атак по Києву, Київській області та території України загалом, подавши ескалацію як реакцію на нібито українські удари по російських цивільних об'єктах, що фіксувалися з червня 2026 року.

Ці претензії, на думку аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), є безпідставними. Москва у такий спосіб намагається легітимізувати перед російською аудиторією та міжнародною спільнотою нові хвилі обстрілів і без того пошкодженої енергетичної та іншої критичної інфраструктури.

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Фактично, кампанія з посилення ударів по Україні стартувала ще до офіційних заяв. Російські війська почали бити по українській енергетиці наприкінці вересня 2026 року - безпосередньо напередодні старту опалювального сезону.

Чому Кремль змінив стратегію

Переоцінка підходів у Москві пов'язана з ситуацією на фронті. Успіхи України на полі бою у 2026 році, вочевидь, змусили кремлівського диктатора і воєнного злочинця Володимира Путіна відмовитися від початкового сценарію перемоги і зосередитися на кампанії дальніх ударів протягом зими 2026–2027 років.

"Мета цієї кампанії - зробити життя цивільного населення в Україні нестерпним, щоб змусити країну прийняти вимоги Росії", - зауважили аналітики.

Чому атаки почалися раніше звичайного

Удари по українській генерації та мережах Росія повторює щозими, починаючи із сезону 2022–2023 років. Цьогорічна відмінність - енергетичний терор почався раніше.

Причина, ймовірно, у технологічному вікні. Москва прагне встигнути до того, як Україна напрацює дієві засоби протидії російським балістичним ракетам і реактивним безпілотникам, які вже завдали значних руйнувань.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Де та коли можуть початися відключення світла через терор РФ

Главред писав, що за словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, масштабні відключення електроенергії цієї зими можливі в Києві, Одесі, Кривому Розі та Харкові, проте сценарію з багатотижневими знеструмленнями для більшої частини країни немає.

Ключовою умовою стабільного проходження опалювального сезону залишається погода. Водночас сценарії, за яких українці нібито можуть тривалий час залишатися без електрики, експерт не розглядає як базові.

Удари РФ по енергетиці України - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 4 жовтня у Полтавській області внаслідок атаки російського безпілотника зафіксували влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури. Через пошкодження без електропостачання тимчасово залишилися близько 22 тисяч споживачів.

Раніше повідомлялося, що Росія змінила фокус атак на українську енергетику та намагається ізолювати Київський енергетичний регіон від загальної енергосистеми. Водночас говорити про початок принципово нового етапу ударів або критичну ситуацію наразі немає підстав.

Напередодні стало відомо, що російські удари по лініях електропередачі можуть спричиняти короткострокові аварійні відключення, однак відновлення пошкоджених ЛЕП не є настільки складним і тривалим процесом, як ремонт високовольтних підстанцій із трансформаторним обладнанням.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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