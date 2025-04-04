Посланець Путіна висунув нахабне звинувачення на адресу Києва після переговорів у США

Кирило Дмитрієв прокоментував питання про те, що РФ продовжує обстріли української енергетики попри досягнуту угоду.

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Кирило Дмитрієв прокоментував переговори про припинення вогню / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скріншот

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Дмитрієв заявив про те, що Україна нібито порушує домовленості

У РФ відповіли на звинувачення в обстрілах української енергетики

Представник Кремля Кирило Дмитрієв заявив про те, що Україна нібито порушує режим припинення ударів по об'єктах енергетики.

Про це він заявив в ефірі американського телеканалу Fox News після переговорів у Вашингтоні з представниками команди президента США Дональда Трампа.

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У відповідь на запитання ведучого про те, що Росія продовжує обстріли української енергетики, незважаючи на досягнуту угоду, Дмитрієв заявив, що режим припинення вогню, мовляв, порушує Україна.

"Про це не повідомляють у пресі. І це, звичайно, має припинитися. Я вважаю, що перемир'я на об'єктах енергетичної інфраструктури має дотримуватися", - заявив російський парламентер.

Водночас він розсипався в компліментах на адресу команди Трампа і заявив про те, що вона "не тільки не допустила Третьої світової війни, а й також досягла значного прогресу для українського врегулювання".

Водночас представник Путіна також не забув зробити випад на адресу адміністрації Джо Байдена за те, що вона не взаємодіяла з Росією після розв'язання Кремлем війни з Україною.

"Не було жодних спроб зрозуміти російську позицію. Не було реальних рішень, які могли б бути успішними. І те, що зробила команда президента Трампа - вони зрозуміли, яким може бути простір для рішень, і вони досягли першої в історії деескалації в конфлікті, яка полягає в припиненні ударів по енергетичній інфраструктурі між Росією та Україною", - заявив Дмитрієв.

Він також уточнив, що деякі гарантії безпеки для України "можуть бути прийнятні" для Кремля, але вступ до НАТО є "абсолютно неможливим".

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Дмитрієв зустрівся з чиновниками Білого дому і законодавцями-республіканцями вчора ввечері. Однак неясно, чи заходив на зустріч Трамп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Росія відхилила запропоновані Сполученими Штатами умови припинення вогню, заявивши, що вони не враховують "корінні причини" конфлікту.

Як повідомляв Главред, Дмитро Пєсков заявив, що РФ залишає за собою право не дотримуватися тридцятиденного режиму припинення вогню, тому що нібито Україна регулярно порушує відповідний мораторій.

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Що таке Fox News? Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

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