РФ відчує гнів Трампа, якщо Путін зволікатиме з мирною угодою - експерт

Росія демонструє неготовність до миру, що може спровокувати Трампа на більш радикальні кроки.

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Скоро стане зрозуміло, наскільки серйозно РФ налаштована щодо мирної угоди / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, kremlin.ru

Що сказав Волковський:

РФ продовжує обстрілювати інфраструктуру України

Союзники мають вдаватись до більш рішучих дій щодо РФ

Політики Кремля відчують наслідки затягування Путіним мирної угоди

Постійні обстріли мирних українських міст демонструють те, що країна-агресорка Росія не налаштована на укладення мирної угоди. Про це в етері телеканалу FREEДОМ розповів президент Женевського центру дипломатії та вирішення конфліктів Микола Волковський.

За його словами, після того як у Саудівській Аравії переговорний процес не приніс бажаних результатів, союзники України, в тому числі США, мають вдаватися до більш конкретних і рішучих дій.

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"Країн-союзників України зараз достатня кількість. Ми бачимо, як впливають на РФ санкції. Але Росія знаходить обхід і можливості дистанціюватися від цих санкцій. І (наші союзники - Главред) повинні знаходити механізми, щоб Росія не могла обходити санкції і заборони", - зазначив експерт.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Вже скоро стане відомо, чи Росія налаштована на мир, чи вона вдалася до тактики зволікань. Якщо ж ворог обрав друге і РФ намагатиметься затягнути переговори, то це плачевно закінчиться для політичного суспільства країни-агресорки.

"Трамп буде використовувати зовсім інші, більш радикальні методи, які будуть дуже відчутні в Кремлі", - вважає Волковський.

Мирна угода щодо війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що офіційні особи США сказали своїм європейським колегам, що Європейський Союз повинен буде брати участь у будь-якій мирній угоді з Україною.

Раніше керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов заявив, що після зустрічі української та американської делегацій в Саудівській Аравії активно обговорюється питання встановлення режиму припинення вогню. Однак досягти довготривалого миру Україні та її союзникам навряд чи вдасться поки у Кремлі сидить Путін.

Напередодні державний секретар США Марко Рубіо заявив, що мирна угода з Україною та РФ має враховувати накладені санкції, водночас часові рамки завершення переговорів та укладення мирної угоди поки не визначено.

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Хто такий Микола Волковський? Микола Волковський - український політолог, громадський діяч, Президент "Першого міжнародного фонду розвитку України". Президент Женевського центру дипломатії та вирішення конфліктів.

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