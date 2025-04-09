РФ збільшує кількість військ: офіцер повідомив про небезпеку нового наступу

Ворог застосовує не класичну тактику наступу, а намагається розпорошити ресурси ЗСУ.

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Офіцер озвучив головну ціль нового наступу ворога / Колаж: Главред, фото: 56 ОМПБр, 36 ОБрМП

Що сказав Крамаров:

Окупантам потрібно розтягнути сили і засоби українських військових

РФ збільшує кількість військ, щоб перекинути свої сили на пріоритетні напрямки

Окупаційна армія країни-агресорки Росії активізувалася на Сумському на Харківському напрямках. Військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров в етері Radio NV розповів, для чого ворог йде у новий наступ.

За його словами, цього разу противник вирішив використати замість класичного наступу розпорошування ресурсів українських військових. Окупанти хочуть створити нові місця напруги для ЗСУ.

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Крамаров зауважив, що під час минулорічного наступу на Харківщину росіяни також хотіли відтягнути українські резерви, але у них не вистачило для цього ресурсів.

Цього разу ворог змінює підхід і збільшує кількість особового складу. На Харківщину противник вже стягнув свої резерви, адже до цього він намагався вибити ЗСУ з плацдарму у Курській області РФ.

"Після цього залишався вибір - або перекидати сили на Донеччину, або тиснути на Сумщину та Харківщину. Вони обрали другий варіант", - підсумував військовослужбовець.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що окупаційна армія країни-агресора РФ фактично почала наступ на Сумську та Харківську області.

Раніше стало відомо, що про наступ безпосередньо на Суми та Харків зараз зарано говорити. Про це заявив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Напередодні повідомлялося, що підрозділам Сил оборони України вдалося відновити раніше втрачені позиції в Донецькій області. За даними аналітиків DeepState українським захисникам вдалося відновити позиції біля Котлиного.

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