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СБУ провела аналог "Павутини" в Криму: ЗМІ дізналися про операцію на "мінімалках"

Руслана Заклінська
15 червня 2025, 18:31
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На морському дроні Sea Baby тестували нові технології, що лягли в основу операції "Павутина".
СБУ провела аналог 'Павутини' в Криму: ЗМІ дізналися про операцію на 'мінімалках'
На Sea Baby тестували нові технології, що лягли в основу операції "Павутина" / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео СБУ

Коротко:

  • Ключові елементи операції "Павутина" відпрацьовувалися у 2023 році
  • Морський дрон Sea Baby знищив російські гелікоптери в Криму
  • На Sea Baby випробували нові технології, які потім використали в операції "Павутина"

Ключові елементи операції "Павутина", під час якої було уражено близько 34% усієї стратегічної авіації Росії, були відпрацьовані ще у 2023 році під час атак у Криму. Про це повідомили аналітики Defense Express.

Нещодавно СБУ передала до Музею історії України у Другій світовій війні пошкоджений морський безпілотний дрон Sea Baby, який став справжнім символом інноваційних бойових дій. Цей дрон успішно виконав кілька бойових місій, сумарно пройшовши понад 4000 кілометрів Чорним морем і щоразу безпечно повертаючись на базу. Таким чином Sea Baby здійснив щонайменше чотири виходи на максимальну задекларовану дальність — близько 1000 км.

відео дня

Під час церемонії передачі дрона до музею бригадний генерал військової контррозвідки СБУ Іван Лукашевич наголосив, що саме Sea Baby став першим у історії України морським безпілотником, який виконав місію зі знищення російських гелікоптерів на аеродромі "Кача" неподалік окупованого Севастополя.

За словами Лукашевича, ця операція відбулась "минулого року", тобто у 2024-му. Водночас відомо, що публічна інформація про атаку на "Качу", коли було уражено гвинтокрили Ми-8, з’являлася ще в травні 2023 року.

На дроні Sea Baby було випробувано декілька нових технологічних рішень, які лягли в основу "Павутини".

"Тобто фактично тоді могло бути проведено аналог "Павутини", але на "мінімалках". Невідомо які конкретно елементи операції було відпрацьовано на цьому дроні, але можна припустити, що це була перевірка можливості керування FPV-дроном зі значної дистанції у бойових умовах, адже нестабільність сигналу, або сильна затримка сигналу, могла призвести до зриву операції або зменшення її ефективності", - зазначили у виданні.

Паутина, павутина, СБУ, Ту Инфографика
Операція Павутина - що відомо / Інфографіка: Главред

Спецоперація "Павутина" - головне

Нагадаємо, 1 червня Україна провела унікальну спецоперацію в тилу Росії, уразивши стратегічно важливі об'єкти ворога на чотирьох аеродромах — "Бєлая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".

На цих базах зосереджувалась авіація стратегічного призначення держави-агресора — саме ті літаки, що регулярно здійснювали ракетні удари по мирних українських містах.

За попередніми оцінками, вартість авіаційної техніки, враженої під час спецоперації Служби безпеки України під назвою "Павутина", перевищує 7 мільярдів доларів США. Загальні втрати російської авіації внаслідок удару становлять 41 одиницю.

Як повідомляв Главред, серед знищених і пошкоджених літаків — стратегічні бомбардувальники "Ту-95", "Ту-22М", "Ту-160", літаки-розвідники та транспортники "Ан-12" та "Іл-78", а також особливо важливі літаки дальнього радіолокаційного виявлення та управління "А-50". Військові експерти вже назвали цю операцію "російським Перл-Харбором".

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що внаслідок знищення значної частини стратегічної авіації РФ, Росія на тривалий час втратила здатність до масованих ракетних ударів по території України. Директор Defense Express Сергій Згурець наголосив, що особливу цінність серед уражених цілей мають літаки А-50, які виконували функції далекого виявлення, цілевказання та управління всіма повітряними операціями ворога.

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Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал. Директор — Сергій Згурець.

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