Трампу вже ніхто не повірить: стало відомо, які держави допоможуть Україні зупинити війну

Альона Вороніна
18 серпня 2025, 11:18
Трамп постійно погрожував РФ, але не виконував свої погрози, тому довіра до його слів зникла. Зараз фокус щодо впливу на ситуацію переключився на інші держави.
Трампу вже ніхто не повірить: стало відомо, які держави допоможуть Україні зупинити війну
Чтало відомо, які держави допоможуть Україні зупинити війну/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

Основні тези Морозова:

  • Трамп погрожував РФ і не виконав свої погрози, тому довіра до його слів зникла
  • Зараз фокус зміститься в бік Європи та її союзників – країн Північної та Південної Європи

Президент США Дональд Трамп раніше уже продемонстрував максимум можливого тиску і погроз країні-агресорці Росії у його уявленні. Тому якщо він буде оголошувати про ще якісь кроки, спрямовані на тиск на Росію, це вже не справить жодного враження.

Трамп своїми діями стрімко знецінює ті тонкі дипломатичні інструменти, які повинні працювати в подібних кризових ситуаціях, як поточна ситуація з російським диктатором Володимиром Путіним. Таку думку висловив політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов в інтерв'ю Главреду.

"Він (Трамп – ред.) заявив про направлення двох підводних човнів, про спроби змінити позицію Індії та Китаю щодо російської нафти, робив заяви про російський торговий флот. Навіть якби він підтримав концепцію "цінової стелі" на нафту, яку просуває ЄС, це не стало б новим кроком – Трамп, на жаль, уже все це продемонстрував. Тому, якщо завтра він оголосить, що посилає ще два підводні човни на патрулювання Північного моря, це вже не справить жодного враження", – зазначив філософ.

Фокус зміститься в бік Європи

За словами Морозова, тепер фокус зміститься в бік Європи та її союзників – країн Північної та Південної Європи, Центральної Європи (за винятком Угорщини та Словаччини, що вибиваються із загального ряду), а також держав за межами Європи: Канади, Австралії, Японії, Південної Кореї.

Експерт зазначив, що усі вони впродовж трьох років стояли в глобальному альянсі підтримки України, і цей альянс збережеться незалежно від того, що робитиме Трамп. Тому увага переключиться саме на те, як діятиме та частина світового співтовариства, яка зберігає реалістичне розуміння того, що відбувається.

"Навіть якщо Трамп, провівши консультації із Зеленським та європейськими лідерами після зустрічі з Путіним, заявить: "Ми добре поговорили з президентом Зеленським, Україна готова до наступного кроку", – йому не повірять ані Мерц, ані Стармер, ані європейські парламентарії. Усі сприйматимуть це як такі самі безвідповідальні заяви, якими були його слова, якими Трамп описував переговори з Путіним", – сказав Морозов.

Дивіться відеоінтерв’ю Олександра Морозова для Главреду про результати зустрічі на Алясці:

Переговори Зеленського і Трампа 18 серпня – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Зеленський і "європейський десант" їдуть до Трампа – було розкрито ключові теми переговорів. Президент України та європейські лідери вирушають до Білого дому. Сторони обговорюватимуть щонайменше три важливі питання.

Також раніше стало відомо, коли відбудеться зустріч Трампа і Зеленського – було оприлюднено розклад президента США. Сьогодні Володимир Зеленський прибув із візитом до Вашингтона. Також до США вирушила низка європейських лідерів.

Нагадаємо, у NYT повідомили, що перед зустріччю Зеленського і Трампа серед європейських лідерів панує паніка. Переговори скликані з безпрецедентним поспіхом, серед союзників панує паніка через тиск Трампа на Україну і його зближення з Путіним.

Про персону: Олександр Морозов

Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії.

У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

війна в Україні новини США Европа Дональд Трамп Володимир Путін новини України новини Європи
15:52

