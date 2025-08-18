Ставки високі: на який компроміс готовий піти Зеленський на зустрічі з Трампом - FT

Вашингтонський саміт, ймовірно, визначить розвиток подій у Європі на десятиліття вперед.

https://glavred.net/war/stavki-vysoki-na-kakoy-kompromiss-gotov-poyti-zelenskiy-na-vstreche-s-trampom-ft-10690595.html Посилання скопійоване

У лютому 2025-го переговори з Трампом і Джей Ді Венсом закінчилися скандалом і заморожуванням військової допомоги / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Головні тези:

18 серпня Зеленський зустрінеться з Трампом у Білому домі

Головна мета - мирний процес без тиску на Київ і без нездійсненних умов

Зеленський готовий до "компромісу по лінії фронту"

У понеділок, 18 серпня, президент України Володимир Зеленський зустрінеться в Білому домі з главою США Дональдом Трампом. Це буде одна з найважливіших зустрічей за час його президентства, яка дасть шанс перезавантажити відносини з лідером Америки, забезпечити справедливе закінчення війни з Росією та закріпити гарантії США щодо майбутньої безпеки України. Про це пише видання Financial Times.

Журналісти також зазначають: Зеленському також слід уникнути катастрофи в Білому домі, як це було в лютому 2025 року, коли після суперечки з Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом США на короткий час заморозили постачання зброї та обмін розвідданими з Україною.

відео дня

Цього разу Зеленський прибуде до Вашингтона з "підкріпленням". До переговорів із Трампом приєднаються європейські лідери. Детальніше про те, хто візьме участь у саміті, читайте в матеріалі: Висадка десанту з Європи у Вашингтоні: хто поїде із Зеленським на переговори з Трампом.

Чого хоче домогтися Зеленський і який компроміс його влаштує

Високопоставлений український чиновник, близький до президента, заявив, що метою Зеленського на зустрічі буде встановлення "продуктивного процесу мирного врегулювання без тиску на Україну з метою виконання нездійсненних кроків, як-от виведення військ" із Донецької та Луганської областей.

Заради цього президент України готовий піти на "прийнятний компроміс" щодо нинішньої лінії фронту, який могли б прийняти українці, пише FT.

Ставки дуже високі

"Рішення, які будуть ухвалені у Вашингтоні в понеділок, визначать розвиток подій у Європі як мінімум на десятиліття вперед", - сказав FT Костянтин Єлісєєв, радник із зовнішньої політики попередника Зеленського - Петра Порошенка.

Аналогічну позицію в неділю позначили і високопоставлені чиновники адміністрації Трампа.

Серед європейців панує паніка

Видання The New York Times із посиланням на неназваного європейського дипломата пише про те, що зустріч у Білому домі європейських лідерів і президентів США та України скликають із небаченим поспіхом - уперше з часів перед війною в Іраку.

"Один високопоставлений європейський дипломат, який висловився на умовах анонімності через побоювання викликати гнів Трампа, описав паніку, що панувала серед європейських союзників. Дипломат не бачив, щоб зустріч, подібна до тієї, яка була запланована на понеділок, збиралася так швидко з часу, що передував війні в Іраку, - зазначає видання.

За словами дипломата, головне завдання - уникнути повторення ситуації, яка сталася в лютому, коли Зеленський зустрівся з Трампом перед телекамерами в Білому домі.

Про джерело: Financial Times Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

Зустріч Трампа і Зеленського - що відомо

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський 16 серпня провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом. Після розмови Зеленський оголосив, що 18 серпня поїде до Вашингтона для переговорів із главою Білого дому.

Уранці в понеділок з'явилася інформація, що Зеленський прибув із візитом до Вашингтона.

Згідно з оприлюдненим розкладом, Трамп почне зустріч із президентом України о 20:00 за київським часом.

Офіційна зустріч лідерів розпочнеться о 20:15 за Києвом в Овальному кабінеті Білого дому.

Спільна зустріч з європейськими лідерами має розпочатися о 22:00 за київським часом.

Видання Bloomberg із посиланням на джерела написало про мету візиту Зеленського та європейських лідерів до Білого дому.

Зокрема, від Трампа хочуть домогтися ясності щодо того, які саме гарантії безпеки США готові надати в рамках спроб організувати зустріч із президентом України Зеленським і російським диктатором Путіним.

Також Європа хоче дізнатися більше про вимоги Путіна; визначити терміни тристоронньої зустрічі за участю Зеленського, Трампа і Путіна; спонукати США до посилення санкцій проти Росії.

Як домогтися справжніх переговорів із Путіним - думка експерта

Аналітик, фахівець зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики Юрій Богданов вважає, що США могли б "дотиснути" Кремль доволі просто. Хоча найімовірніше Дональд Трамп чинитиме тиск на Україну та Європу.

"Але насправді менші зусилля потрібні, щоб звалити Путіна і його режим. Ще трохи санкцій, ще трохи тиску, ще трохи зброї, щоб економічний колапс супроводжувався відсутністю успіху на фронті. І все правда закінчиться швидко. І справжніми переговорами з Путіним. Якщо той узагалі встигне", - заявив Богданов.

Інші новини:

Про персону: Юрій Богданов Юрій Богданов - блогер, аналітик, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики. Колишній радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. У 2010 закінчив Київський національний економічний університет.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред