Зеленський і "європейський десант" їдуть до Трампа: розкрито ключові теми переговорів

Анна Ярославська
18 серпня 2025, 09:05оновлено 18 серпня, 10:52
Президент України та європейські лідери вирушають до Білого дому. Сторони обговорюватимуть щонайменше три важливі питання.
Володимир Зеленський, Дональд Трамп
Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрінуться в Білому домі / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Головні тези:

  • Трамп не залишив Зеленському "простору для маневру"
  • Зеленський і європейські лідери хочуть прояснити щонайменше три питання
  • Сам президент США також перебуває під тиском

У понеділок, 18 серпня, президент України Володимир Зеленський і європейські лідери мають зустрітися з Дональдом Трампом у Вашингтоні. Видання Bloomberg написало про цілі цього візиту.

У матеріалі йдеться, що одразу після саміту з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці "Трамп практично не залишив Зеленському простору для маневру".

"Володимир Зеленський опинився в безвихідному становищі: ризикнути накликати на себе гнів Дональда Трампа або ж ухвалити швидку угоду про припинення війни Росії в Україні, заплативши катастрофічну ціну поступки територій за невизначені гарантії безпеки, які за кілька років можуть дозволити Москві знову стати сильнішою. Саме з такою екзистенціальною дилемою стикається український лідер, вирушаючи в понеділок до Вашингтона на переговори з президентом США", - йдеться в статті.

Видання нагадує, що останній візит Зеленського до Білого дому в лютому закінчився перепалкою між президентами США та України. Цього разу його супроводжуватиме група європейських лідерів. Серед тих, хто супроводжує Зеленського, є люди, з якими у Трампа склалися міцні особисті стосунки, включно з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте і президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Про що говоритимуть Трамп, Зеленський і лідери Європи

За даними журналістів, які посилаються на власні джерела, обізнані про майбутню зустріч Зеленського і Трампа, цілі українського президента і європейських лідерів у цій зустрічі такі:

  • дізнатися більше про вимоги Путіна;
  • визначити терміни тристоронньої зустрічі за участю Зеленського, Трампа і Путіна;
  • спонукати США до посилення санкцій проти Росії.

Також від Трампа хочуть домогтися ясності щодо того, які саме гарантії безпеки США готові надати в рамках спроб організувати зустріч із президентом України і Путіним.

"Попри жорсткі вимоги до України, є ознаки того, що США тепер готові підтримати угоду. Після зустрічі з Путіним Трамп заявив європейським лідерам, що США можуть зробити свій внесок у гарантії безпеки, і Путін готовий це прийняти. Однак залишається незрозумілим, які гарантії безпеки обговорюються з Путіним і на що готовий піти кремлівський лідер", - пише Bloomberg.

При цьому сам Дональд Трамп, як стверджує видання, також перебуває під тиском. Після свого вступу на посаду президента США в січні поточного року він пообіцяв публічно швидко завершити російсько-українську війну.

Трамп зробив заяву перед візитом Зеленського

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що "Зеленський може майже одразу ж покласти край війні з Росією, якщо захоче, або ж може продовжити боротьбу". Про це він написав у своїй соцмережі TruthSocial.

У своєму дописі Трамп порадив пригадати, "з чого все починалося", нагадавши про анексію Криму та натякнувши на відмову Україні в перспективі вступу до НАТО.

"Жодних повернень Обами, який віддав Крим (12 років тому, без жодного пострілу), і жодного вступу до НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються!", - написав американський лідер.

Велика зустріч у Білому домі 18 серпня - що відомо

До зустрічі українського президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі долучаться:

  • президент Єврокомісії фон дер Ляєн;
  • генсек НАТО Рютте;
  • канцлер Німеччини Мерц;
  • прем'єр Італії Мелоні;
  • президент Фінляндії Стубб;
  • президент Франції Макрон;
  • прем'єр-міністр Великої Британії Стармер.

Сам президент Зеленський уже прибув до Вашингтона. Він заявив, що "ми всі однаково хочемо швидко і надійно закінчити цю війну" і що мир має бути тривалим.

"Не так, як це було роки тому, коли Україну змусили віддати Крим і частину нашого Сходу - частину Донбасу, а Путін використовував це як плацдарм для нового нападу. Або коли Україні дали начебто "безпечні гарантії" 1994 року, але це не спрацювало. Звісно, не варто було віддавати Крим тоді так само, як після 2022 року українці не віддали Київ, Одесу, Харків", - зауважив глава України.

Переговори на Алясці - чим закінчився саміт

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що під час переговорів на Алясці було досягнуто прогресу щодо врегулювання війни Росії проти України. За словами Трампа, зараз усе залежить від українського президента Володимира Зеленського.

Журналіст The Economist Олівер Керрол пише, що президент США Дональд Трамп і російський лідер Володимир Путін під час переговорів на Алясці досягли попередньої домовленості про можливе припинення бойових дій у повітрі.

Пізніше радник президента Дмитро Литвин відповів на повідомлення журналіста The Economist про "повітряне перемир'я" і заявив, що "ми поки що не чули жодної інформації про це".

У The New York Times вказують, що Трамп потрапив у глухий кут після зустрічі з Путіним. Журналісти вважають, що президент США опинився перед складним вибором - зберігати статус нейтрального посередника або стати справжнім союзником України.

Зеленський і 'європейський десант' їдуть до Трампа: розкрито ключові теми переговорів
​Аляска - що про неї відомо / Інфографіка: Главред ​

Як діятиме Путін після саміту на Алясці - думка експерта

Політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов вважає, що зустріч Путіна з Трампом на Алясці буде сприйнята в оточенні російського диктатора як черговий доказ його "політичного генія".

Після саміту Путін продовжить маневрувати у відносинах із Трампом. Зокрема, лідер Кремля говоритиме про "необхідний наступний етап переговорів", видаватиме за перспективу стамбульський процес, на який посилається і сам Трамп.

"Хоча насправді, за винятком гуманітарного треку, ні військовий, ні політичний трек цих переговорів нікуди не ведуть. Але Путін гратиме в цю гру, поки Трамп не "зірветься з гачка"", - сказав політичний філософ в інтерв'ю Главреду.

Про персону: Олександр Морозов

Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії.

У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США Володимир Зеленський Дональд Трамп новини України війна Росії та України мирні переговори Зеленський і союзники у Вашингтоні
