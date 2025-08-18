Рус
Війна в Україні може припинитися "майже відразу": Трамп назвав дві умови

Маріна Фурман
18 серпня 2025, 08:09
Американський лідер сказав, що 18 серпня стане великим днем у Білому домі.
Трамп сказав, як Зеленський може припинити війну / Колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, ОП

Ключові тези:

  • Зеленський може майже відразу ж покласти край війні з Росією
  • Україна не вступить до НАТО в майбутньому

Американський лідер Дональд Трамп перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні, яка запланована на 18 серпня, зробив заяву про війну в Україні. Відповідний допис він опублікував у своїй соцмережі TruthSocial.

"Президент України Зеленський може майже відразу ж покласти край війні з Росією, якщо захоче, або ж продовжити боротьбу", - пише глава Білого дому.

Потім Трамп порадив пригадати, "з чого все починалася", нагадавши про анексію Криму та натякнувши на відмову Україні в перспективі вступу до НАТО.

"Жодних повернень Обами, який віддав Крим (12 років тому, без жодного пострілу), і жодного вступу до НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються!", - додав американський лідер.

Трамп також анонсував зустріч з Зеленським у Білому Домі за участю європейських партнерів.

"18 серпня - великий день у Білому домі. Ще ніколи не було стільки європейських лідерів одночасно. Для мене велика честь приймати їх" – написав Трамп.

Обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Хто з європейських лідерів планує бути присутнім на зустрічі Трампа із Зеленським

У понеділок, 18 серпня, до зустрічі українського президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом приєднаються:

  • президентка Єврокомісії фон дер Ляєн;
  • генсек НАТО Рютте;
  • канцлер Німеччини Мерц;
  • прем’єрка Італії Мелоні;
  • президент Фінляндії Стубб;
  • президент Франції Макрон;
  • прем'єр-міністр Великої Британії Стармер.

Раніше видання Politico повідомляло, що європейські країни планують відправити до Вашингтона своїх представників разом із Зеленським, щоб підтримати Київ під час переговорів із президентом США.

Зустріч Трампа та Зеленського - що відомо

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський 16 серпня провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом. Після розмови Зеленський оголосив, що вже в понеділок, 18 серпня, прибуде до Вашингтона для переговорів із главою Білого дому.

Нагадаємо, 17 серпня 2025 року в Брюсселі відбулася важлива зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Український лідер назвав основні теми переговорів між ним та президентом США Трампом і наголосив на важливості реальних гарантій безпеки для України.

Уранці, 18 серпня, зʼявилася інформація, що Зеленський прибув із візитом до Вашингтона.

Про джерело: Truth Social

Аlt-tech соціальна мережа, створена Trump Media & Technology Group. В основі платформи лежить вільне і відкрите програмне забезпечення Mastodon. Сервіс доступний виключно для користувачів App Store і Google Play, які проживають у США та Канаді, пише Вікіпедія.

