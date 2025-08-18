Рус
"Як перед війною в Іраку": серед європейських лідерів панує паніка - NYT

Тарас Сидоржевський
18 серпня 2025, 10:13
Переговори скликані з безпрецедентним поспіхом, серед союзників панує паніка через тиск Трампа на Україну і його зближення з Путіним.
Стармер, Макрон, Трамп, Зеленський
Лідери Європи і Зеленський летять до Трампа / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

Зустріч у Білому домі європейських лідерів і президентів США та України скликається з небаченим поспіхом - вперше з часів перед війною в Іраку. Про це пише New York Times із посиланням на неназваного європейського дипломата.

"Один високопоставлений європейський дипломат, який висловився на умовах анонімності через побоювання викликати гнів Трампа, описав паніку, що панувала серед європейських союзників. Дипломат не бачив, щоб зустріч, подібна до тієї, яка була запланована на понеділок, збиралася так швидко з часу, що передував війні в Іраку, - пише видання.

Чого побоюються європейські лідери

За словами дипломата, головне завдання - уникнути повторення ситуації, яка сталася в лютому, коли Зеленський зустрівся з Трампом перед телекамерами в Білому домі.

відео дня

"На тій зустрічі Трамп відчитав українського президента, сказавши, що "у вас немає козирів" у цій війні - по суті, закликавши слабку іноземну державу підкоритися вимогам набагато могутнішої. Президент повторив це в п'ятницю ввечері, після того, як Путін повернувся на Далекий Схід Росії, заявивши в інтерв'ю Fox News, що Україна повинна усвідомити, що Росія - "потужніша" країна, і ця міць означає, що Зеленський повинен піти на поступки", - йдеться в матеріалі.

Про що говоритимуть у Вашингтоні

Зеленський зустрінеться з Трампом у Вашингтоні в понеділок. Після цього відбудеться спільна зустріч Трампа, Зеленського та європейських лідерів.

Раніше Reuters повідомив, що Путін вимагає від України повністю вивести війська з Донецької області нібито в обмін на відведення своїх окупантів з інших регіонів і заморожування в Херсонській і Луганській областях. Крім того, у Кремлі вимагають відмови від вступу України до НАТО та скасування "заборони" РПЦ і російської мови.

"Зеленський відхилив цю вимогу, повідомило джерело", - йдеться в повідомленні.

За даними журналістів, Трамп також заявив, що погодився з Путіним у тому, що мирну угоду слід шукати без попереднього припинення вогню, якого вимагали Україна та її європейські союзники і чого раніше вимагав сам Трамп.

За інформацією джерела, кроки американського президента США були холодно сприйняті в Європі.

Чого намагається домогтися Путін: думка експерта

Український політолог Олександр Кочетков вважає, що кожна з умов, що висувається Україні, руйнує Україну і наближає її до статусу російського федерального округу.

"Росії треба, щоб бійці ЗСУ, похнюпивши голови і відводячи очі, вийшли з контрольованої частини Донбасу. А в інших містах України такий відхід викликав би протести і заворушення. Чим ворог безумовно скористається", - зазначає експерт.

На його думку, в Україні має зникнути церква, орієнтована на московський патріарший престол, але це повинно відбуватися природно і поступово, не викликаючи занепокоєння наших партнерів, яке ще й активно підігрівається з Москви.

"З мовою - так само. Частка російської знижуватиметься, але повністю в Україні вона не зникне ще кілька поколінь. При цьому процес має бути природним і ненасильницьким. Бо передчасні пологи - це проблема, а не досягнення.

Поїздка Зеленського та європейців до Вашингтона

Володимир Зеленський 18 серпня прибув до Вашингтона для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. До переговорів також долучаться лідери Європи:

  • Урсула фон дер Ляєн - президентка Європейської комісії
  • Фрідріх Мерц - канцлер Німеччини
  • Джорджія Мелоні - прем'єр-міністр Італії
  • Кір Стармер - прем'єр-міністр Великої Британії
  • Еммануель Макрон - президент Франції
  • Александр Стубб - президент Фінляндії
  • Марк Рютте - генеральний секретар НАТО

Перша двостороння зустріч Трампа і Зеленського запланована на вечір, після чого відбудеться широка багатостороння дискусія за участю європейських лідерів.

Зеленський подякував США за запрошення і наголосив, що всі партнери прагнуть швидкого, але водночас тривалого та стійкого миру. Президент наголосив, що віддавати Крим і частину Донбасу не можна, і висловив упевненість у силі українських воїнів, які вже досягли успіхів у Донецькій і Сумській областях.

Більше про зустріч у Вашингтоні:

Про джерело: The New York Times

The New York Times - американська щоденна газета, що базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський The New York Times Вашингтон Дональд Трамп Зеленський і союзники у Вашингтоні
