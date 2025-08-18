"Упевнений, захистимо Україну": Зеленський прибув до Вашингтона

Завтра відбудеться зустріч президентів США та України.

Зеленський приїхав до США

Головне:

Володимир Зеленський приїхав до США

Відбудеться зустріч двох президентів і розмова з лідерами Європи

Президент України розповів про плани закінчити війну

Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Вашингтона. На зустрічі з главою Білого дому Дональдом Трампом він пообіцяв домогтися тривалого миру і змусити Росію зупинити війну.

"Уже прибув до Вашингтона. Завтра зустріч із президентом Трампом. Завтра будемо говорити з європейськими лідерами", - написав Зеленський у своєму Telegram-каналі вранці 18 серпня.

Він наголосив, що "ми всі однаково хочемо швидко та надійно закінчити цю війну" і що мир має бути тривалим.

"Не так, як це було роки тому, коли Україну змусили віддати Крим і частину нашого Сходу - частину Донбасу, а Путін використовував це як плацдарм для нового нападу. Або коли Україні дали начебто "безпечні гарантії" 1994 року, але це не спрацювало. Звісно, не варто було віддавати Крим тоді так само, як після 2022 року українці не віддали Київ, Одесу, Харків", - зазначив глава держави.

Зеленський додав, що зараз у ЗСУ є успіхи в Донецькій та Сумській областях.

"Упевнений, захистимо Україну, дієво гарантуємо безпеку, і наш народ завжди буде вдячний президенту Трампу, усім в Америці, кожному партнеру, за підтримку і неоціненну допомогу. Росія повинна закінчити цю війну, яку сама й почала. І я сподіваюся, що наша спільна сила з Америкою, з нашими європейськими друзями, примусить Росію до справжнього миру", - резюмував президент.

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп натякнув на те, яким буде ключове питання на переговорах із президентом України Володимиром Зеленським. Найімовірніше, Трамп буде вмовляти Зеленського відмовитися від українських територій, на які претендує російський диктатор Володимир Путін.

Переговори щодо завершення війни в Україні - останні новини

Москва заявила про готовність розглянути територіальні поступки щодо п'яти українських регіонів, водночас Київ має визначити, якими саме територіями міг би поступитися. Про це повідомив спецпредставник президента США Стів Віткофф.

Журналісти Reuters написали, що Путін "вимагає" від України повністю вивести війська з Донецької та Луганської областей нібито в обмін на відведення окупантів з інших регіонів і заморожування в Херсонській і Луганській областях.

Трамп підтримав "план Путіна" в рамках їхньої зустрічі на Алясці, написали журналісти близького до Республіканської партії та оточення президента США телеканала Fox News. Також Трамп прийняв "пропозицію" Путіна про підписання мирного договору замість припинення вогню.

Зеленський відхилив "вимогу" Путіна про виведення ЗСУ з Донбасу, розповіли в Reuters. Це сталося після дзвінка Трампа Зеленському та лідерам Європи за підсумками зустрічі з главою Кремля на Алясці.

Провал Трампа на Алясці - коментар експерта

Російський журналіст, політолог, політичний філософ Олександр Морозов вважає, що зустріч Трампа і Путіна на Алясці стала "досить драматичним провалом шестимісячної американської ініціативи зі спроби домогтися припинення вогню".

Він нагадав, що Трамп ще в лютому мав конкретну ідею — припинення вогню без попередніх умов. Кремль цю ініціативу безперервно торпедував, і позиція Путіна була зрозумілою. Більшість спостерігачів сходилися на думці, що для такої зустрічі президентів США та РФ немає змісту. Однак після візиту спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа до Москви з'явилися чутки, що він нібито привіз якусь пропозицію від Путіна.

"Почалася стрімка підготовка, яка зайняла всього тиждень, і зустріч все ж таки відбулася. В результаті те, що ми побачили, викликає не просто розчарування, а свого роду шок. Тому що весь формат зустрічі на найвищому рівні виглядав як злам традицій міжнародних відносин та світової дипломатії", - сказав Морозов у коментарі Главреду.

"По-перше, Трамп прийняв Путіна з неймовірними почестями для такої ситуації. По-друге, зустріч проходила не на території третьої країни, а в США, причому на військовій базі. По-третє, численні жести Трампа показували, що він вкрай задоволений цією зустріччю. Все це могло створити враження, що відбудуться шестигодинні переговори з конкретним результатом, який буде оголошено. Але нічого цього не сталося", - пояснив журналіст.

Інші новини:

Про персону: Олександр Морозов Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії. У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

