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"Росіяни пропустили удар": Politico розповіло про розгром російських сил під Лиманом

Віталій Кірсанов
30 вересня 2026, 08:23
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Значення операції "Вівальді" виходить за межі безпосередньо бойових дій.
Politico розповіло про розгром російських сил під Лиманом
Politico розповіло про розгром російських сил під Лиманом / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • Росіяни здавалися цілими підрозділами
  • Площа територій, повернутих під контроль України в рамках операції "Вівальді", сягнула 176 кв. км.

Сили оборони України змогли відтіснити російські війська на одній із ключових ділянок східного фронту та взяти в полон понад 250 російських військовослужбовців. Про це пише Politico.

За даними видання, успіх під Лиманом став третьою фазою операції "Вівальді" - ретельно спланованої кампанії українських сил, спрямованої на перехоплення ініціативи в Донецькій області.

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Командувач 3-м армійським корпусом генерал Андрій Білецький розповів, що під час операції російські військовослужбовці здавалися цілими підрозділами.

"Росіяни здавалися цілими підрозділами, разом з офіцерами, пілотами та артилеристами", - заявив він.

Як зазначає Politico, на останньому етапі операції українські військові звільнили 51 кв. км території. Загалом площа земель, повернутих під контроль України в рамках операції "Вівальді", сягнула 176 кв. км.

У виданні підкреслюють, що значення цієї операції виходить за межі безпосередньо бойових дій. Київ розглядає успішні контрудари як аргумент для західних партнерів, зокрема адміністрації Дональда Трампа, який демонструє, що поступове просування російських військ у Донецькій області не є неминучим.

"Ця операція... має значення, що виходить за межі поля бою: Київ розглядає подібні контрудари як доказ для своїх союзників – і, зокрема, для адміністрації Трампа, – що повільне, але неухильне просування російських військ у Донецькій області не є неминучим, а... Путін не може просто чекати, поки впадуть українська оборона та рішучість Заходу", - пише Politico.

Під час операції українські військові використовували поєднання безпілотних систем, бронетехніки, артилерії та піхоти. Їхньою ціллю стали російські підрозділи, які намагалися оточити й захопити Лиман - важливий вузол у так званому "поясі фортець", який уже кілька років перешкоджає просуванню російських військ.

Окрему увагу українські сили приділяли застосуванню безпілотних технологій, що дозволяють знизити ризики для військовослужбовців. Як пише Politico, йшлося, зокрема, про мініатюрних наземних роботів, яких скидали в тил російських позицій, а також про переобладнані радянські БТР-60. Бронетранспортери перетворювали на роботів-камікадзе, оснащували вибухівкою та направляли на російські укріплення.

Важливу роль, за словами Білецького, відіграла й тактика введення противника в оману. 3-й корпус створив у російських військових враження, що основний удар українських сил буде завдано в напрямку Шандриголово та Зеленої Долини.

У результаті російське командування перекинуло на цю ділянку резерви та здійснило контратаки. Тим часом українські підрозділи завдали основного удару в напрямку Нового.

"Це призвело до того, що вони безглуздо розтратили свої резерви в контратаках саме на цій ділянці. Росіяни пропустили справжній удар", - пояснив Білецький.

Politico також зазначає, що просування українських військ під Лиманом було незалежно підтверджено аналітиками, які відстежують ситуацію на фронті. При цьому російська влада продовжує заперечувати наявність будь-яких серйозних невдач.

Зокрема, Міністерство оборони Росії назвало заявлений Україною успіх під Лиманом "димовою завісою" для "західних кураторів Києва". У російському відомстві стверджують, що в північній частині Донецької області відбувається лише нібито невдала спроба проникнення "невеликих штурмових груп противника".

Лиман инфографика Главред
Інфографіка: Главред

Чому Росія заявляє про успішний наступ на Харківщині

"Главред" писав, що, за словами військового експерта Романа Світана, Росія поширює заяви про нібито захоплення населених пунктів у Харківській області, однак ці дії не свідчать про масштабний наступ.

Москва таким чином намагається створити інформаційний тиск і змусити Україну змінити розподіл резервів. Однак поодинокі проникнення військових із подальшою фіксацією присутності не означають встановлення контролю над територією.

Операція "Вівальді" - останні новини

Нагадаємо, "Главред" повідомляв , що Сили оборони в рамках операції "Вівальді" звільнили Шандриголово, Дерилово, а також встановили повний контроль над Дробишевим.

Раніше повідомлялося, що Третій армійський корпус у ході операції "Вівальді" задіяв модернізовані наземні роботи з гранатометами, які атакували позиції РФ без безпосередньої участі піхоти.

Напередодні Зеленський заявив, що українські війська досягли нових результатів на Лиманському напрямку в Донецькій області в рамках операції "Вівальді".

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Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіаорганізація у сфері політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром і медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику в Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці в США, Європейському Союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
У 2021 році німецька медіакомпанія Axel Springer SE придбала Politico за 1 мільярд доларів США.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проєкт - спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою діяльність на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання - події в Європі та політика ЄС. Воно вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії з актуальних питань європейської політики.

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