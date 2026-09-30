"Ледь не втратив зір": суддя "МастерШеф" розкрив свій діагноз

Володимир Ярославський страждає від проблем із зором.

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Володимир Ярославський - діагноз / колаж: Главред, фото: instagram.com, Володимир Ярославський

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Як Володимир Ярославський ледь не втратив зір

Який новий діагноз поставили шеф-кухарю

Відомий шеф-кухар і суддя кулінарного проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський відверто розповів підписникам про проблеми зі здоров’ям. Про свій діагноз він повідомив у Instagram.

Кулінар зізнався, що в минулому зіткнувся з серйозною загрозою для зору - відшаруванням сітківки. На щастя, лікарі вчасно діагностували патологію та провели лазерне лікування. Відтоді Ярославський з особливою відповідальністю ставиться до регулярних медичних оглядів, щоб вчасно виявити можливі проблеми.

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Володимир Ярославський міг осліпнути / фото: instagram.com, Володимир Ярославський

"Колись я ледь не втратив зір через відшарування сітківки. На щастя, тоді все вчасно помітили й провели лазерне лікування. Відтоді очі для мене - це те, що краще регулярно перевіряти, а не чекати, поки щось почне серйозно турбувати. Новини хороші - із сітківкою все гаразд", - поділився знаменитий шеф-кухар.

Незважаючи на те, що обстеження сітківки показало хороші результати, лікарі виявили у Ярославського іншу проблему. У шеф-кухаря діагностували синдром сухого ока. Ярославський описав неприємні симптоми, з якими стикається щодня, але запевнив, що вже розпочав курс терапії.

Володимир Ярославський розпочав лікування / скріншот із відео

"Виявили іншу проблему - синдром сухого ока. У мене є відчуття сухості, зранку постійно хочеться потерти очі, а на холоді вони іноді, навпаки, починають сльозитися. Як виявилося, це теж може бути пов’язано з сухістю ока. Лікарка призначила лікування. Все робитиму, як сказали, а потім розповім вам, як пройшло лікування і чи відчуваю різницю", - пообіцяв кулінар.

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Про персону: Володимир Ярославський Володимир Ярославський - український шеф-кухар, керуючий та співвласник ресторану "Lucky", бренд-шеф магазину "Good Wine", а також суддя проекту "МайстерШеф Україна". Один із 25 найкращих шеф-кухарів України за версією "Фокус-лістингу" 2011 року.

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