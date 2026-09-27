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Росія заявляє про успішний наступ на Харківщині - Світан пояснив, що відбувається

Юрій Берендій
27 вересня 2026, 03:03
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Наступ РФ на Харківщині, за словами Романа Світана, не має ознак масштабної операції. Експерт пояснив, навіщо Москва створює інформаційний тиск.
Росія заявляє про успішний наступ на Харківщині - Світан пояснив, що відбувається
Наступ РФ на Харківщині - Світан розкрив, що відбувається насправді / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео

Ключові тези:

  • РФ створює інформаційний тиск на Харківщині
  • Російські "захоплення" сіл назвали дезінформацією
  • Головна мета - відвернути увагу від Лимана

Країна-агресорка Росія поширює заяви про нібито захоплення населених пунктів на Харківщині, однак ці дії не свідчать про масштабний наступ. Москва таким чином намагається створити інформаційний тиск і змусити Україну змінити розподіл резервів. Про це повідомив військовий експерт, пілот-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв’ю Главреду.

"Так, ми зараз бачимо елементи інформаційної війни. Коли тривають наші наступальні операції, нехай і тактичні, але з позитивною динамікою, росіянам необхідно перебити цю позитивну для нас інформаційну хвилю на іншому напрямку. Причому вона створюється в режимі дезінформації", - зазначив Світан.

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Окремо він звернув увагу на характер російських дій у населених пунктах. За його оцінкою, поодинокі проникнення військових із подальшою фіксацією присутності не означають встановлення контролю над територією.

"Там ніхто нічого не захоплює. Якісь "прапороносії" кудись забігають, десь щось фотографують. Для чого? Щоб в інформаційному потоці показати нібито розгортання широкомасштабних наступальних операцій і щоб менше звертали увагу на провисання російських військ, припустимо, в районі Лимана", - наголосив військовий експерт.

Водночас Світан вважає, що ситуація на Харківському напрямку наразі не створює передумов для масштабного просування російських сил. Він також вказує на природні особливості місцевості, які ускладнюють застосування великої кількості бронетехніки.

"Тому зараз немає сенсу звертати на це увагу, це потрібно сприймати як дезінформацію. У нас там стійка позиція на даному етапі. Є можливість купірувати будь-яке посилення росіян. Крім того, сама місцевість там невигідна для росіян: багато річок, вода стоїть високо, верховодка практично біля поверхні. Широкомасштабні наступальні операції із застосуванням техніки організувати практично неможливо", - зазначив Світан.

За його словами, для російських військ існує лише кілька придатних для руху бронетехніки напрямків. Українські військові, як стверджує експерт, заздалегідь підготували оборонні рубежі на таких ділянках.

"Танконебезпечних напрямків там усього кілька, їх можна перерахувати на пальцях. Наші інженерні війська їх серйозно замінували - ми самі там боїмося ходити", - розповів полковник запасу ЗСУ.

Водночас ключовий ризик Світан бачить не стільки у безпосередньому просуванні росіян на Харківщині, скільки у можливому впливі інформаційної кампанії на рішення українського командування. Йдеться про ситуацію, коли додаткові сили можуть бути спрямовані на стримування активності біля Вовчанська замість посилення інших важливих ділянок.

"З точки зору стратегічної перспективи цей напрямок практично не має значення. Росіяни це чудово розуміють, але створюють спеціальний інформаційний потік, щоб відвернути увагу від своїх основних проблем у районі Лиману та створити інформаційний тиск під час ухвалення рішень військово-політичним керівництвом України щодо перекидання додаткових сил і засобів. Щоб, грубо кажучи, резерви пішли на Вовчанськ, а не на Лиман, Слов’янськ чи в район Добропілля", - наголосив Світан.

Росія заявляє про успішний наступ на Харківщині - Світан пояснив, що відбувається
Вовчанськ / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, начальник штабу та заступник командира Третього армійського корпусу Петро Горбатенко зазначав, що наступ у межах операції "Вівальді" триває. Він також акцентував, що деталі операції "Вівальді" поки не розкриваються з тактичних міркувань.

Представник об’єднаного угруповання військ Віктор Трегубов повідомив, що ЗСУ досягли певних успіхів на правому березі річки Оскіл. За його словами, українські війська відновили контроль поблизу Західного в рамках скорочення російського плацдарму. Він зазначив, що ключовим населеним пунктом, який залишався під контролем РФ, була Дворічна і не уточнив конкретні ділянки, які звільнено.

Командир 12-ї бригади "Азов" Лев Пашко заявив, що Сили оборони зірвали спроби противника вийти на шляхи до Добропілля та Дружківки. За його словами, підрозділи провели блокування та зачистку району накопичення противника. У повідомленнях ідеться, що до спроб виходу були задіяні 90-та танкова дивізія та 8-ма загальновійськова армія, а втрати РФ становили 237 убитих.

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Про персону: Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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