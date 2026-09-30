Україні не вистачає $20 млрд на оборону: що залежить від цих грошей, пояснив прем'єр

За словами глави уряду, загальна потреба України у фінансуванні війни у 2026 році оцінюється у 155 млрд доларів.

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Україна шукає 20 млрд доларів для покриття військових витрат у 2026 році / колаж: Главред, фото: facebook.com/sergii.koretskyi, УНІАН

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Україна шукає 20 млрд доларів для покриття військових витрат у 2026 році

Уряд має намір працювати в прискореному режимі, щоб до 15 жовтня виконати свої зобов'язання

Україні необхідно залучити близько 20 млрд доларів зовнішнього фінансування, щоб покрити решту дефіциту коштів на оборонні потреби у 2026 році. Від цього ресурсу, зокрема, залежить фінансування виробництва озброєння та можливість продовжувати активні бойові дії. Про це заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький під час зустрічі з журналістами, пише УНІАН.

За словами глави уряду, загальна потреба України у фінансуванні війни у 2026 році оцінюється у 155 млрд доларів. При цьому дефіцит коштів на оборонні потреби становить 27 млрд доларів.

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Частину цієї суми - близько 7 млрд доларів - Кабмін розраховує знайти всередині країни завдяки скороченню витрат, оптимізації та перерозподілу бюджетних коштів. Таким чином, на переговорах з міжнародними партнерами залишається питання щодо залучення ще 20 млрд доларів.

"З цих 27 млрд дол. близько 7 млрд дол. уряд планує покрити за рахунок економії, оптимізації та перерозподілу видатків. Це означає жорсткий режим економії державних фінансів та відстрочку частини непершочергових видатків", - сказав Корецький.

За його словами, вивільнені кошти необхідні, зокрема, для забезпечення виплат військовослужбовцям та підтримки їхніх сімей. Раніше прем’єр також заявляв, що фінансування таких виплат має бути забезпечено в повному обсязі.

На що потрібні додаткові 20 млрд доларів

Корецький наголосив, що решта 20 млрд доларів необхідні не лише для поточних оборонних витрат. Від отримання цих коштів залежить здатність України продовжувати активні бойові дії, зокрема забезпечувати постачання та виробництво озброєння у першому кварталі 2027 року.

Особливе значення, за словами прем’єра, має фінансування виробництва далекобійної зброї, яка використовується для нанесення ударів по військових об’єктах Росії.

При цьому Корецький зазначив, що сума в 27 млрд доларів не є новою витратою, яка з’явилася лише зараз. Вона вже входила до загальної оцінки військових потреб України у 155 млрд доларів, представленої партнерам на початку 2026 року. У цю оцінку входить як бюджетне фінансування, так і військова допомога, яку партнери надають безпосередньо у вигляді озброєння та техніки.

Україні можуть знадобитися ще $29,5 млрд

Окремо прем’єр заявив, що Україна ризикує не отримати ще 29,5 млрд доларів міжнародної допомоги, якщо не будуть своєчасно ухвалені необхідні закони та рішення, передбачені попередніми домовленостями з партнерами.

Уряд має намір працювати в прискореному режимі, щоб до 15 жовтня виконати свої зобов’язання. Йдеться про ухвалення постанов та інших рішень Кабміну, необхідних для розблокування частини фінансування.

"Необхідно ухвалити все - і постанови, і закони. Тоді ми отримаємо всі гроші. Це надзвичайно важливо. Це необхідно зробити якомога швидше", - наголосив глава уряду.

Для отримання решти коштів знадобиться участь Верховної Ради.

Рада може провести додаткове засідання

За словами Корецького, Кабмін також працює з парламентом, щоб 12 жовтня зробити цей день сесійним і розглянути законопроекти, від яких залежить отримання міжнародного фінансування.

Прем’єр пояснив, що бюджетні видатки вимагають чіткого дотримання термінів: держава має щомісяця виплачувати зарплати та виконувати інші зобов’язання, тому необхідні доходи та зовнішнє фінансування повинні надходити своєчасно.

У зв’язку з цим уряд надав народним депутатам конкретний графік. Для кожного рішення визначено термін, до якого відповідний закон має бути ухвалений і підписаний, щоб Україна встигла отримати необхідні кошти.

Україна через дефіцит бюджету фінансує лише три напрямки - депутат

Через брак коштів у державному бюджеті Україна зараз фінансує лише три основні напрямки - соціальні видатки, зарплати працівників бюджетної сфери та утримання Сил оборони. Про це повідомила член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк.

"Відсьогодні в Україні фінансуються лише соціальні видатки, зарплати бюджетникам та утримання військових. Грошей у бюджеті дуже мало", - написала депутатка.

За словами Василевської-Смаглюк, вже 16 вересня стане відомо, які рішення парламент зможе ухвалити для виконання міжнародних вимог та отримання нового фінансового траншу. Зокрема, йдеться про законопроекти, що стосуються закордонних посилок та сертифікації.

Окремо депутатка висловилася щодо пропозиції створити реєстр банківських рахунків і сейфів.

"Жахливо, як депутати бояться нешкідливого реєстру банківських рахунків і сейфів. Особливо з огляду на те, що в цій країні всі один про одного все знають, зокрема, де лежать гроші, і стежать один за одним", - заявила Василевська-Смаглюк.

Економіка України - головне

Як писав Главред, Україна може бути змушена значно скоротити видатки державного бюджету, якщо Верховна Рада не ухвалить непопулярні заходи, необхідні для отримання мільярдів доларів західної фінансової допомоги до початку зими. Про це раніше заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Нагадаємо, ЄС суттєво наблизився до ухвалення рішення про конфіскацію та передачу Україні заморожених російських активів, створюючи механізм захисту від судових претензій Москви.

Про це в інтерв’ю "Главред" розповів дипломат, керівник Центру досліджень Росії та екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

За його словами, головним проривом у цьому питанні є підготовка юридичних запобіжних заходів для європейських інституцій та компаній.

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Про особу: Сергій Корецький Сергій Корецький - український підприємець і менеджер у нафтогазовій галузі. Прем'єр-міністр України з 16 липня 2026 року. Директор ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укртатнафта" (з листопада 2022 року по 13 травня 2025 року), повідомляє Вікіпедія.

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