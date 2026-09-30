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"Моя єдина": Даніель Салем зробив зізнання після чуток про весілля

Христина Трохимчук
30 вересня 2026, 13:14
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Відомий ведучий зворушливо звернувся до Lida Lee в її день народження.
Даніель Салем звернувся до Ліди Лі
Даніель Салем звернувся до Lida Lee / колаж: Главред, фото: instagram.com, Даніель Салем

Ви дізнаєтеся:

  • Як Даніель Салем привітав Lida Lee з 32-річчям
  • Які чутки про таємне весілля пари зʼявились в мережі

Українська співачка Lida Lee відзначила 32-річчя. З цієї нагоди її коханий, відомий ведучий, актор і військовослужбовець Даніель Салем, публічно зізнався артистці в глибоких почуттях, опублікувавши зворушливе відео в Instagram.

У ролику Салем зазначив, що серед мільярдів людей на планеті його серце належить лише одній дівчині.

відео дня
Даніель Салем зізнався у коханні до Lida Lee
Даніель Салем зізнався в коханні Lida Lee / скрін з відео

"8,1 мільярда людей, а я не можу відвести погляд від тебе. 7164 мови, які для мене нічого не означають, крім тієї, якою ти розмовляєш. 10 тисяч місць, але лише одне я називаю домом. 10 мільйонів номерів, але лише один у моєму телефоні. Вісім мільярдів людей, але я почуваюся самотнім без тебе, бо ти - моя єдина на мільйон. Моя єдина на мільярд. Моя єдина у нескінченності. 365 днів, і кожного з них я обираю тебе. Бо у цьому світі вісім мільярдів людей, а я знайшов найкращу. Я знайшов саме тебе. Лі, дякую, що саме свій день ти розділяєш зі мною. З днем народження. Я тебе кохаю. Сильно, дуже сильно кохаю тебе", - трепетно звернувся до співачки шоумен.

Lida Lee зустріла свій новий особистий рік вдома, у затишному халаті та з оригінальним святковим тортом. Іменинниця не залишилася байдужою до зізнання обранця й залишила не менш зворушливий коментар під відео.

"Я кохаю тебе! Дуже! Дякую тобі за кожен наш день", - написала артистка.

Ліда Лі - день народження
Lida Lee - день народження / фото: instagram.com, Lida Lee

Lida Lee та Даніель Салем - особисте життя

Перші чутки про роман між артистами з'явилися ще у 2023 році, коли обоє вже завершили попередні тривалі стосунки: Салем розійшовся з дружиною після 17 років шлюбу, а співачка поставила крапку в п'ятирічному романі.

У вересні блогер Богдан Беспалов із посиланням на власних інсайдерів повідомив, що Lida Lee та Даніель Салем нібито не просто живуть разом, а й встигли офіційно оформити стосунки. Самі артисти інформацію про таємне весілля публічно не підтверджували.

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Про особу: Даніель Салем

Даніель Салем - український ресторатор, шоумен, телеведучий, актор. Був ведучим проектів "Кохання на виживання", "Хулігани", "Зірковий шлях"; брав участь у шоу "Танці з зірками-6" та "Голос країни-10". З початку повномасштабної війни захищає Україну від окупантів. Служив у складі спецпідрозділу авіарозвідки, зараз - у розвідувально-диверсійному підрозділі "12 друзів Оушена" (позивний "Сойєр"). Був поранений і отримав контузію.

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