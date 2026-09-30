"Нас уже виписали": Соломія Вітвіцька здивувала вибором імені для сина

Відома українська телеведуча поділилася зворушливими кадрами з виписки.

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Соломія Вітвіцька народила - виписка з пологового будинку / колаж: Главред, фото: instagram.com, Соломія Вітвіцька

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Яке ім’я Соломія Вітвіцька та Олексій Ситайло дали первістку

Хто зустрічав телеведучу під час виписки з пологового будинку

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька разом із новонародженим сином виписалася зі столичного пологового будинку. Зустрічати молоду маму з первістком приїхав її коханий - військовий Олексій Ситайло. У Instagram зірка публікує зворушливі сімейні знімки.

"Нас сьогодні вже виписали. Щасливі втрьох", - написала Вітвіцька.

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Щасливі батьки не стали довго тримати інтригу й розсекретили ім'я малюка, а також пояснили його глибоке значення. Як зізналася Соломія, ім'я для первістка запропонував її чоловік.

Соломія Вітвіцька з сином і чоловіком / фото: instagram.com, Соломія Вітвіцька

"Ми з Олексієм хотіли саме українське ім’я - гарне, сильне і таке, що підійде нашому синові. Устим - ім’я, яке запропонував Олексій. А згодом ми з’ясували, що воно походить від латинського "justus" - "справедливий". Для нас це стало особливо символічним, адже Олексій пов’язав своє життя та професію з юриспруденцією", - поділилася Вітвіцька.

За словами Соломії, ім’я відразу підійшло малюкові - після того, як пара визначилася з вибором, син вирішив з’явитися на світ. Телеведуча також відзначила особливу символіку чисел, пов’язану з днем народження Устима, який народився 26 вересня 2026 року.

Соломію Вітвіцьку з сином виписали з пологового будинку / фото: instagram.com, Соломія Вітвіцька

"І ще вибрала не випадкову дату: нам підказали, що, згідно з цифровою психологією, 26-го числа народжуються люди з загостреним почуттям справедливості. Наш Устим", - додала телеведуча.

Соломія Вітвіцька / інфографіка: Главред

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Про персону: Соломія Вітвіцька Українська телеведуча, журналістка, ведуча проекту "ТСН" на телеканалі 1+1, повідомляє Вікіпедія.

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