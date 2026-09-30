Операція 'Вівальді': Зеленський прибув на фронт та повідомив про успіхи наступу ЗСУ

Зеленський відвідав 66-ту бригаду на фронті та повідомив, що українські сили повернули під контроль понад 125 км² території на Лиманському напрямку.

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Лиманський напрямок - Зеленський провів нараду з військовими та назвав ключові рішення / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

Президент нагородив військових на Лиманському напрямку

Операція "Вівальді" дозволила Україні відновити контроль над 125 км² територій

Операція "Вівальді" дозволила українським силам повернути під контроль понад 125 квадратних кілометрів території на Лиманському напрямку. Президент Володимир Зеленський відвідав пункт управління 66-ї окремої механізованої бригади та повідомив про результати наступальних дій. Про це він повідомив у дописі в Telegram.

Глава держави побував на пункті управління 66-ї ОМБр імені князя Мстислава Хороброго, де зустрівся з військовослужбовцями, які виконують бойові завдання на Лиманському напрямку. Він також нагородив бійців державними відзнаками та обговорив із командиром бригади поточні завдання і потреби підрозділу.

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"66-та ОМБр в межах операції "Вівальді" разом з іншими підрозділами у складі Третього армійського корпусу вже повернула під український контроль понад 125 квадратних кілометрів нашої території", - повідомив Володимир Зеленський.

Президент окремо подякував військовим за службу та захист держави.

"Дякую за захист нашої держави, суверенітету, територіальної цілісності. Це дуже важливо", - наголосив Зеленський.

Лиман / Інфографіка: Главред

Також, під на Лиманському напрямку президент Володимир Зеленський провів координаційну нараду з командирами корпусів, бригад і батальйонів. Під час зустрічі обговорили забезпечення підрозділів, розвиток безпілотних систем, комплектування війська та потреби передової.

"Були доповіді щодо рішень про оборонні закупівлі, передусім пікапів, на рівні бригад. Також говорили про посилення СБС, збільшення фінансування на дрони, спрощення закупівель, розширення штату та поповнення і підготовку особового складу. Є потреби в далекобійній артилерії. Узгодили з військовими це питання. Домовилися також, що командири підготують пропозиції щодо оплати служби воїнів на передовій", - повідомив Зеленський.

Окремий блок стосувався ситуації на східній та південній ділянках фронту. Командування також розглядало подальший розвиток дронових і антидронових технологій, нові підходи до ведення бойових дій, питання логістики та повернення військовослужбовців після самовільного залишення частини.

"Окремо поспілкувалися з командирами корпусів щодо ситуації на фронті на сході та півдні нашої країни, розвиток дронових і антидронових технологій та нові способи ведення війни. Також обговорили повернення військових із СЗЧ, залучення іноземців, логістику", - зазначив президент.

Рішення, які потребують узгодження на найвищому рівні, мають винести на засідання Ставки. Йдеться, зокрема, про подальше посилення підрозділів та створення додаткових можливостей для військових безпосередньо на передовій.

"Всі питання на рівні військового командування мають бути опрацьовані та обговорені на засіданні Ставки. Працюємо над тим, щоб наші воїни мали більше можливостей для захисту наших позицій", - наголосив Зеленський.

Чому операція біля Лимана важлива для Слов'янська та Краматорська

Українська операція біля Лимана послабила можливості російських військ розвивати наступ на Слов’янсько-Краматорську агломерацію з півночі. Про це повідомив військовий експерт, директор Defense Express Сергій Згурець в коментарі виданню Еспресо.

"Ми говоримо про планову наступальну операцію, яка триває вже, напевно, четвертий місяць і проводиться Третім армійським корпусом. Вона весь час проходила достатньо в таємничому режимі, тому що українська сторона не надавала жодної інформації про ці дії в напрямку Лимана", - розповів Згурець.

Окреме значення має масштаб змін на цій ділянці фронту. Експерт посилається на оцінки західних аналітиків, які фіксували поступове скорочення території під контролем російських сил приблизно на 200 квадратних кілометрів.

"Це достатньо значний, навіть не тактичний, а оперативний успіх, який був здійснений українськими військовими під керівництвом командування Третього армійського корпусу", - наголосив експерт.

Для Слов’янська та Краматорська значення цих дій полягає у зміні конфігурації північного підходу до агломерації. Раніше російські сили намагалися наблизитися до Лимана, створюючи додатковий напрямок тиску на Слов’янськ.

Згурець пов’язує зміни біля Лимана з ширшим задумом російського командування щодо тиску на агломерацію з кількох напрямків.

"Це суттєво впливає на концептуальний план ворога оточити Слов'янсько-Краматорську агломерацію з півночі і з півдня. Якщо нам вдасться збалансувати дії противника на флангах, то таким чином суттєво загальмуємо подальше просування ворога до Слов'янсько-Краматорської агломерації", - підсумував Сергій Згурець.

Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

Війна Росії про України - що відомо про операцію "Вівальді"

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Третьому армійському корпусі підтвердили звільнення низки населених пунктів Донецької області та відзначили переломний характер третього етапу операції. За оприлюдненими даними, втрати противника становлять близько 2000 осіб живої сили, понад 250 окупантів узято в полон, а загалом від початку наступальних дій деокуповано 176 км² території, з яких 51 км² повернуто під час третього сезону.

Командир корпусу Андрій Білецький наголосив на необхідності порушити логістику противника та не допустити відновлення його наступальних дій, анонсувавши хороші новини за підсумками кількох етапів. За його оцінкою, північна частина задуму ворога фактично розгромлена, а просування окупантів на Добропільському напрямку вдалося остаточно зупинити.

Раніше бригадний генерал Андрій Білецький повідомив, що українські війська розпочали наступальну операцію "Вівальді" на півночі Донеччини. У умовах суворого режиму інформаційної тиші підрозділи ліквідували осередки інфільтрації ворога та зачистили близько 75 км², додатково звільнивши ще 10 км², а втрати противника на першому етапі оцінювалися у 1500 осіб.

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Про джерело: 3-й армійський корпус (3 АК) 3-й армійський корпус (3 АК) - оперативно-тактичне об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Корпус створений 2025 року на базі 3 ОШБр, пише Вікіпедія.

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