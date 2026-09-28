Сотні полонених окупантів і звільнені села: нові деталі операції 'Вівальді'

Під час чергового етапу операції Сил оборони російські пілоти та офіцери здалися українським військовим.

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Військові розповіли про результат третього сезону операції "Вівальді" / Колаж: Главред, фото: скріншоти з YouTube

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Українські військові просунулися на Донеччині і звільнили нові села

Третій сезон операції "Вівальді" став переломним

Окупанти здавалися у полон підрозділами

Сили оборони України звільнили нові населені пункти у Донецькій області. Про це повідомили аналітики DeepState.

За їхніми даними, українські військові взяли під контроль Рідкодуб, Нове та Катеринівку. Також оборонці відновили контроль поблизу Новомихайлівки та Липового.

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Звільнені території в рамках операції "Вівальді" / фото: скріншот з DeepState

Деталі операції "Вівальді"

У Третьому армійскому корпусі підтведили звільнення трьох населених пунктів Донеччини. Також там розповіли про результати третього сезону операції "Вівальді", який став переломним.

Командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький заявив про відновлення контролю над Карпівкою і Новомихайлівкою.Також він зазначив, що втрати противника станом на зараз становлять 2000 живою силою, понад 250 росіян захоплені в полон.

"Ми повернули ще 51 км² української землі, а від початку наступальних дій - 176 км². Головною ціллю третього сезону "Вівальді" стало Нове - ключовий хаб противника на плацдармі", - йдеться у повідомленні.

Білецький пояснив, що хто контролює висоти довкола цього населеного пункту, той і володіє ініціативою на плацдармі.

"Противник був переконаний, що основним напрямком удару є Шандриголове - Зелена Долина. Це змусило його безглуздо спалити свої резерви в контратаках саме на цьому напрямку. Росіяни проспали справжній удар, який був зосереджений на взятті Нового", - розповів бригадний генерал.

У Третьому армійському корпусі додали, що для прориву оборони противника військові застосували власний винахід - радянські БТР-60, перетворені на роботизовані комплекси-камікадзе. Ними підірвали найміцніші укріплення ворога.

В результаті росіяни здавалися у полон цілими підрозділами разом із офіцерами, пілотами, артилеристами.

Чому Росія заявляє про успішний наступ на Харківщині

Главред писав, що за словами військового експерта Романа Світана, Росія поширює заяви про нібито захоплення населених пунктів на Харківщині, однак ці дії не свідчать про масштабний наступ.

Москва таким чином намагається створити інформаційний тиск і змусити Україну змінити розподіл резервів. Однак поодинокі проникнення військових із подальшою фіксацією присутності не означають встановлення контролю над територією.

Операція "Вівальді" - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Сили оборони в рамках операції "Вівальді" звільнили Шандриголове, Дерилове, але й встановили повний контроль над Дробишевим.

Раніше повідомлялося, що Третій армійський корпус під час операції "Вівальді" застосував модернізовані наземні роботи з гранатометами, які атакували позиції РФ без прямої участі піхоти.

Напередодні Зеленський заявив, що українські війська досягли нових результатів на Лиманському напрямку в Донецькій області в рамках операції "Вівальді".

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Про джерело: 3-й армійський корпус (3 АК) 3-й армійський корпус (3 АК) - оперативно-тактичне об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Корпус створений 2025 року на базі 3 ОШБр, пише Вікіпедія.

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