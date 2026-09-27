Вперше в історії війни: Третій корпус задіяв нову тактику під час 'Вівальді'

Операторів НРК під час атаки відділяли від лінії зіткнення десятки кілометрів.

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Третій корпус розповів про нову тактику на фронті / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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Третій корпус застосував НРК з гранатометами Bullspike

Роботи детонували безпосередньо в укриттях росіян

Операторів від лінії зіткнення відділяли десятки кілометрів

Третій армійський корпус під час операції "Вівальді" застосував модернізовані наземні роботи з гранатометами, які атакували позиції РФ без прямої участі піхоти. Про це йдеться у Telegram-каналі корпусу.

Мова про підрозділ ударних НРК "NC13". Під час наступальної операції його бійці модернізували наземні дрони-камікадзе та використали їх за новою схемою.

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Роботизовані комплекси оснастили двома гранатометами Bullspike. Після цього їх направили до позицій російських військових для атаки.

За даними корпусу, НРК атакували противника, після чого детонували безпосередньо в його укриттях. Українські військові стверджують, що росіяни могли сприймати таку атаку як дії повноцінної штурмової групи.

Фактично ж бойове завдання виконували роботизовані комплекси, якими керували оператори з безпечного укриття.

За задумом військових, НРК у межах цієї тактики виконували одразу кілька завдань. Вони атакували позиції противника, створювали додатковий психологічний тиск і допомагали із зачищенням позицій.

"Подібну тактику в історії війни ще не застосовував ніхто. Роботами керували оператори з безпечного укриття за десятки кілометрів від лінії зіткнення", - підсумували в Третьому армійському корпусі.

Що відомо про операцію "Вівальді"

Командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький говорив, що операція "Вівальді", яку українські військові проводять на півночі Донецької області, спрямована на те, щоб вивести підрозділи на вигідніші позиції для подальшої оборони.

За його словами, збереження інформації в таємниці необхідне для ефективності контрнаступальних дій. Окремі результати можна розкривати лише після виходу українських підрозділів на певні рубежі.

"Тому після завершення кількох етапів ми оприлюднюватимемо їхні результати. Усі сприйняли, що 75 км - це 75 км. Але ж ніхто не казав, що все закінчилося на 75 км. Україна може спокійно чекати на добрі новини", - заявив він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, Росія поширює заяви про нібито захоплення населених пунктів на Харківщині, однак ці дії не свідчать про масштабний наступ. Москва таким чином намагається створити інформаційний тиск і змусити Україну змінити розподіл резервів.

президент України Володимир Зеленський говорив, що українські військові мають позитивні результати у напрямку Лимана Донецької області. Операція ще триває.

Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що Сили оборони України за останні кілька діб просунулися одразу в трьох областях - Харківській, Донецькій та Запорізькій. Також українські військові зірвали низку наступальних операцій армії країни-агресора Росії.

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Про джерело: 3-й армійський корпус (3 АК) 3-й армійський корпус (3 АК) - оперативно-тактичне об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Корпус створений 2025 року на базі 3 ОШБр, пише Вікіпедія.

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