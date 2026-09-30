Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

Вперше за довгий час РФ масовано атакувала енергетику України - перші деталі

Анна Косик
30 вересня 2026, 12:20
google news Підпишіться
на нас в Google
Кремль, схоже, відновлює енергетичний терор низки регіонів України.
Вперше за довгий час РФ масовано атакувала енергетику України - перші деталі
Цілями окупантів під час атак знову стають енергооб'єкти України / Колаж: Главред, фото: ДСНС Києва

Що повідомив Корецький:

  • Вперше за довгий час РФ масовано атакувала енергооб'єкти України
  • Внаслідок атаки є знеструмлення у низці областей
  • У регіонах перевіряють резервні системи живлення на випадок відключень світла

Країна-агресор Росія почала масовано атакувати енергетичну інфраструктуру України. У ніч на 20 вересня ворожі ракети та дрони вдарили по енергетичних об'єктах у Києві, області та інших регіонах.

Як заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, починаючи з літа фактично не було й дня, коли ворог не атакував би енергетичну інфраструктуру. Але настільки масована й комбінована атака відбулася вперше з кінця минулого опалювального сезону.

відео дня

"У результаті нічної атаки є пошкодження та руйнування. Чекаю детальну доповідь щодо стану обладнання та строків відновлення", - зазначив він.

Корецький наголосив, що органи місцевої влади повинні перевірити готовність систем резервного живлення критичних обʼєктів в громадах та якнайшвидше завершити всі роботи з їх встановлення та підключення.

Вперше за довгий час РФ масовано атакувала енергетику України - перші деталі
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Деталі нічної атаки

З вечора 29 вересня під ударом РФ опинилися 11 регіонів України. Окрім енергетики, ворог знову бив по житлових будинках, соціальній інфраструктурі, цивільних підприємствах та залізниці.

"Станом на цю хвилину відомо про 14 постраждалих по країні. На жаль, пʼятеро людей загинуло, серед них дитина. Щирі співчуття рідним і близьким. У багатьох регіонах зберігається загроза повторних ударів. Усім постраждалим надається необхідна допомога. Тривають аварійно-відновлювальні роботи та ліквідація наслідків атаки", - додав Корецький.

  • Наслідки атаки на Київщину 30 вересня 2026
    Наслідки атаки на Київщину 30 вересня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київщину 30 вересня 2026
    Наслідки атаки на Київщину 30 вересня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київщину 30 вересня 2026
    Наслідки атаки на Київщину 30 вересня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київщину 30 вересня 2026
    Наслідки атаки на Київщину 30 вересня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київщину 30 вересня 2026
    Наслідки атаки на Київщину 30 вересня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київщину 30 вересня 2026
    Наслідки атаки на Київщину 30 вересня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київщину 30 вересня 2026
    Наслідки атаки на Київщину 30 вересня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київщину 30 вересня 2026
    Наслідки атаки на Київщину 30 вересня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київщину 30 вересня 2026
    Наслідки атаки на Київщину 30 вересня 2026 Фото: ДСНС

Чи витримає енергосистема терор РФ взимку

Главред писав, що за словами народного депутат від фракції "Слуга народу" Сергія Нагорняка, Україна готується до чергового складного опалювального сезону в умовах постійної загрози з боку Росії.

Втім, попри всі побоювання, майбутня зима з точки зору енергозабезпечення може виявитися суттєво легшою за попередні. Ключовими факторами, які дозволять пройти зимові холоди з меншими втратами та обмеженнями для споживачів, є поточний стан вітчизняної генерації та комплексна підготовка енергомереж до можливих надзвичайних ситуацій.

Водночас він закликав не плекати ілюзій щодо намірів Росії чи можливих домовленостей у кулуарах.

Удари РФ по енергетичних об'єктах - останні новини

Після нічної атаки України 30 вересня монітори повідомили, що російська окупаційна армія розпочала кампанію, метою якої є знищення української енергосистеми.

Нагадаємо, Главред писав, що Росія 24 вересня атакувала енергетичну інфраструктуру України, внаслідок чого були знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Чернігівській, Одеській та Вінницькій областях.

Раніше, 22 вересня, через російські дронові атаки та артилерійські обстріли без електропостачання залишилися споживачі у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Миколаївській, Чернігівській та Сумській областях.

Більше новин:

Про персону: Сергій Корецький

Сергій Корецький - український підприємець та менеджер у нафтогазовій галузі. Прем'єр-міністр України з 16 липня 2026 року. Директор ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укртатнафта" (з листопада 2022 до 13 травня 2025), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Києва війна в Україні новини України енергетика атака дронів Ракетна атака на Україну Сергій Корецький
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Чи вдасться закінчити війну до 2027 року: прогнози експертів, українців та ШІ

Чи вдасться закінчити війну до 2027 року: прогнози експертів, українців та ШІ

14:38Аналітика
Поліція вилучає авто через перебитий VIN-код: що робити водієві та як повернути машину

Поліція вилучає авто через перебитий VIN-код: що робити водієві та як повернути машину

14:05Аналітика
Вперше за довгий час РФ масовано атакувала енергетику України - перші деталі

Вперше за довгий час РФ масовано атакувала енергетику України - перші деталі

12:20Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
Волоський горіх віддячить врожаєм: що обов’язково зробити з деревом восени

Волоський горіх віддячить врожаєм: що обов’язково зробити з деревом восени

Для чого засипати сіль у раковину на ніч: трюк вирішує поширену проблему

Для чого засипати сіль у раковину на ніч: трюк вирішує поширену проблему

Чорна смуга ось-ось закінчиться: яким знакам зодіаку нарешті стане легше

Чорна смуга ось-ось закінчиться: яким знакам зодіаку нарешті стане легше

Без штрафу і дозволів: які дрова можна збирати в лісі восени

Без штрафу і дозволів: які дрова можна збирати в лісі восени

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці туриста біля струмка за 36 с

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці туриста біля струмка за 36 с

Останні новини

14:38

Чи вдасться закінчити війну до 2027 року: прогнози експертів, українців та ШІ

14:22

Овочі в Україні подорожчають до 20% у жовтні: експерти назвали, які саме

14:14

Шоптенко вийшла заміж і показала свого чоловіка

14:05

Поліція вилучає авто через перебитий VIN-код: що робити водієві та як повернути машину

13:57

Це сильно зачепило: принц Вільям опинився втягнутим у черговий конфлікт

Подорожчання продуктів, субсидії, пенсії та зміни для ВПО: що зміниться для українців з 1 жовтняПодорожчання продуктів, субсидії, пенсії та зміни для ВПО: що зміниться для українців з 1 жовтня
13:48

Популярна співачка втратила голос через хворобу — деталі

13:47

Потап та Настя Каменських шукають адвокатів у США: блогер розкрив можливу причину

13:28

Пугачову звинуватили у смерті путініста Сосєдова

13:14

"Моя єдина": Даніель Салем зробив зізнання після чуток про весілля

Реклама
12:59

Як одягнути ковдру менше ніж за хвилину: лайфхак з підковдрою

12:41

Кому пощастить у жовтні: названо п’ять знаків зодіаку

12:32

Померла 13-річна дочка популярного американського актора: родина у глибокій скорботі

12:30

Облаштувала грядки й отримала негатив: дачниця запитала, чи безпечний шифер на городіВідео

12:20

Вперше за довгий час РФ масовано атакувала енергетику України - перші деталіФото

11:51

Україні не вистачає $20 млрд на оборону: що залежить від цих грошей, пояснив прем'єр

11:37

В Україну вривається справжня жовтнева погода: як зміниться температура

11:36

Дрон влучив прямо в супермаркет, 5 загиблих, немає світла: деталі нічного удару РФФото

11:32

Китайський гороскоп на завтра, 1 жовтня: Собакам — витримка, Козлам — розвиток

10:57

Обмежене перемир'я між Україною та РФ: ЗМІ дізналися про новий план США

10:55

ЗСУ просунулися на Донбасі та у Запорізькій області – ISW

Реклама
10:37

"Нас уже виписали": Соломія Вітвіцька здивувала вибором імені для сина

10:14

Як вивести будь-яку пляму з одягу домашніми засобами - круті поради

10:10

"Київстар" підвищує вартість тарифів: кого торкнуться зміни

10:08

Літак Flydubai подав сигнал про захоплення, Ізраїль підняв у небо винищувачі: що відомо

09:56

"Ледь не втратив зір": суддя "МастерШеф" розкрив свій діагноз

09:30

Магнітна буря рівня G1 знову охопить Землю: коли почнеться новий шторм

09:29

Густий "туман" огорнув Київ: у ДСНС пояснили, що насправді висить у повітрі

09:26

Покрова Пресвятої Богородиці-2026: коли святкують і чого не можна робити

09:12

Армія РФ вбила дитину поблизу Києва, є поранені: останні дані про наслідки атакиФото

08:56

Китай не зацікавлений у завершенні війни: Портников назвав причинуПогляд

08:33

Росія розпочала нову кампанію проти енергосистеми України: названо цілі атак

08:23

"Росіяни пропустили удар": Politico розповіло про розгром російських сил під Лиманом

07:56

Російські дрони стали небезпечнішими: Ігнат пояснив, що змінилося

06:47

РФ вдарила по Києву та області балістикою та дронами: є жертви та постраждаліФото

05:41

М’ясорубка не ріже, а мне м’ясо: у чому причина та як легко виправити проблему

05:00

Чорна смуга ось-ось закінчиться: яким знакам зодіаку нарешті стане легше

04:32

Радянський слід у команді Трампа: хто стояв за кадровою політикою Білого домуВідео

04:00

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці туриста біля струмка за 36 с

02:43

Газон не заросте мохом і бурʼянами: що потрібно зробити перед настанням холодів

02:15

Кліматичний "монстр" набирає обертів: чому Ель-Ніньо раптово розбушувався

Реклама
01:04

Переговори про закінчення війни в Україні: у Берліні зробили важливу заяву

00:02

Загроза розколу Європи: експерт попередив, у чому небезпека для України

29 вересня, вівторок
23:56

Волоський горіх віддячить врожаєм: що обов’язково зробити з деревом восени

23:10

РФ хоче паралізувати Київ ще до початку зими: The Economist розкрив нові цілі Кремля

22:58

Кияни попередили про перебої з оплатою проїзду в транспорті: названо дати

22:41

Федишин розсекретила стать дитини та влаштувала яскраву гендерну вечіркуВідео

22:14

Вирішив покінчити: путініст Лепс зізнався у подробицях свого життя

22:12

Про керамічну плитку можна забути: чим оформлюють кухонний фартух у 2026 році

22:10

Як зберегти багаторічники до весни: правила догляду після осінньої посадкиВідео

22:05

Провокації Росії проти НАТО можуть вплинути на допомогу Україні: чого чекати

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини ПолтавиНовини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти