Вперше за довгий час РФ масовано атакувала енергетику України - перші деталі

Кремль, схоже, відновлює енергетичний терор низки регіонів України.

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Цілями окупантів під час атак знову стають енергооб'єкти України / Колаж: Главред, фото: ДСНС Києва

Що повідомив Корецький:

Вперше за довгий час РФ масовано атакувала енергооб'єкти України

Внаслідок атаки є знеструмлення у низці областей

У регіонах перевіряють резервні системи живлення на випадок відключень світла

Країна-агресор Росія почала масовано атакувати енергетичну інфраструктуру України. У ніч на 20 вересня ворожі ракети та дрони вдарили по енергетичних об'єктах у Києві, області та інших регіонах.

Як заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, починаючи з літа фактично не було й дня, коли ворог не атакував би енергетичну інфраструктуру. Але настільки масована й комбінована атака відбулася вперше з кінця минулого опалювального сезону.

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"У результаті нічної атаки є пошкодження та руйнування. Чекаю детальну доповідь щодо стану обладнання та строків відновлення", - зазначив він.

Корецький наголосив, що органи місцевої влади повинні перевірити готовність систем резервного живлення критичних обʼєктів в громадах та якнайшвидше завершити всі роботи з їх встановлення та підключення.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Деталі нічної атаки

З вечора 29 вересня під ударом РФ опинилися 11 регіонів України. Окрім енергетики, ворог знову бив по житлових будинках, соціальній інфраструктурі, цивільних підприємствах та залізниці.

"Станом на цю хвилину відомо про 14 постраждалих по країні. На жаль, пʼятеро людей загинуло, серед них дитина. Щирі співчуття рідним і близьким. У багатьох регіонах зберігається загроза повторних ударів. Усім постраждалим надається необхідна допомога. Тривають аварійно-відновлювальні роботи та ліквідація наслідків атаки", - додав Корецький.

Чи витримає енергосистема терор РФ взимку

Главред писав, що за словами народного депутат від фракції "Слуга народу" Сергія Нагорняка, Україна готується до чергового складного опалювального сезону в умовах постійної загрози з боку Росії.

Втім, попри всі побоювання, майбутня зима з точки зору енергозабезпечення може виявитися суттєво легшою за попередні. Ключовими факторами, які дозволять пройти зимові холоди з меншими втратами та обмеженнями для споживачів, є поточний стан вітчизняної генерації та комплексна підготовка енергомереж до можливих надзвичайних ситуацій.

Водночас він закликав не плекати ілюзій щодо намірів Росії чи можливих домовленостей у кулуарах.

Удари РФ по енергетичних об'єктах - останні новини

Після нічної атаки України 30 вересня монітори повідомили, що російська окупаційна армія розпочала кампанію, метою якої є знищення української енергосистеми.

Нагадаємо, Главред писав, що Росія 24 вересня атакувала енергетичну інфраструктуру України, внаслідок чого були знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Чернігівській, Одеській та Вінницькій областях.

Раніше, 22 вересня, через російські дронові атаки та артилерійські обстріли без електропостачання залишилися споживачі у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Миколаївській, Чернігівській та Сумській областях.

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Про персону: Сергій Корецький Сергій Корецький - український підприємець та менеджер у нафтогазовій галузі. Прем'єр-міністр України з 16 липня 2026 року. Директор ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укртатнафта" (з листопада 2022 до 13 травня 2025), пише Вікіпедія.

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