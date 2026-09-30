Шоптенко вийшла заміж і показала свого чоловіка

Олена Шоптенко поділилася радісною новиною зі своїми шанувальниками.

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Олена Шоптенко сказала своє "так" / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Шоптенко

Коротко:

Як виглядає обранець Шоптенко

Що написала відома танцівниця

Відома українська хореографка та танцівниця Олена Шоптенко поділилася радісною новиною зі своїми шанувальниками.

На своїй сторінці в Instagram вона повідомила, що вийшла заміж.

відео дня

"Цим кільцем я обираю тебе. Сьогодні, завтра і кожного дня. І обіцяю разом з тобою робити кожен звичайний день особливим", - написала знаменитість.

Олена Шоптенко вийшла заміж / Фото Instagram/alena_shoptenko

Вона також опублікувала дату - 23 вересня 2026 року - і коротко додала: "Наше "так"".

На фото Олена красується в строгому білому мереживному платті, а її чоловіка, судячи з допису в соціальній мережі, звати Кріс. Більше про нього нічого не відомо.

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Про особу: Олена Шоптенко Олена Шоптенко - українська танцівниця, хореографка, дворазова чемпіонка світу з бальних танців. Майстер спорту міжнародного класу. Учасниця численних українських телепроектів - "Танці з зірками", "Танцюю для тебе", "Майданс", "Зважені та щасливі".

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