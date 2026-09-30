Російські дрони стали небезпечнішими: Ігнат пояснив, що змінилося

Речник Повітряних сил пояснив, як підвищення якості оптики впливає на точність ударів противника.

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Юрій Ігнат розповів, що РФ змінює у своїх дронах і навіщо це потрібно / Колаж: Главред, фото: Укрінформ, ua.depositphotos.com

Про що сказав Ігнат:

Росія вдосконалює камери на дронах

Один БПЛА виконує кілька функцій

Більш якісні камери підвищують точність ударів

Російські війська підвищують роздільну здатність камер на своїх безпілотниках і використовують для їх виготовлення дорожчі та якісніші матеріали. Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, передає Укрінформ.

За словами речника, якість оптики безпосередньо впливає на здатність ворога детально аналізувати обстановку на землі.

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"Противник використовує високоякісні матеріали у своїх БПЛА, збільшує роздільну здатність камер. Тобто камери стають дедалі дорожчими, якіснішими, що дозволяє противнику детально оглядати ситуацію на землі та застосовувати цей БПЛА для тієї чи іншої мети", - пояснив Ігнат.

Один дрон - розвідник, ударна ланка та ретранслятор

Спікер зазначив, що сучасний безпілотник дедалі частіше поєднує одразу кілька ролей - розвідувальну, ударну та ретрансляційну. Саме тому апарати нерідко рухаються групами, послідовно один за одним.

"Тому вони й летять один за одним… (вони - ред.) можуть бути пов’язані mesh-мережею, і таким чином сигнал може доходити до оператора", - пояснив спікер.

Торкаючись теми роботи ретрансляторів на території Білорусі та наведення реактивних "Шахедів", Ігнат нагадав, що ворог уже заявляв про готовність власної супутникової мережі.

"І використання mesh-мереж дійсно має місце. Звичайно, це досить небезпечно", - сказав Ігнат.

Щодо можливого застосування спеціальних вишок для посилення сигналу, спікер утримався від однозначних тверджень, звернув увагу на характерну картину вздовж північного кордону.

"Але ми часто бачимо вздовж українсько-білоруського кордону, як ланцюжком, один за одним, дрони долають великі відстані, і тому нічого виключати не можна. Тут уже треба запитувати у нашої розвідки, чи є такі факти, чи ні", - зазначив він.

Готовність до нового балістичного удару

Ігнат також торкнувся теми можливої підготовки Росії до чергового ракетного удару. За його словами, у разі виявлення таких приготувань розвідка своєчасно проінформує про ситуацію та попередить про необхідність підвищеної пильності.

Дроновий терор Києва триватиме - монітори

Як писав Главред, дронні атаки Росії на Україну триватимуть. За даними моніторів, окупанти перекинули десятки дронів у село Цимбулово в Орловській області, яке розташоване за 160–180 кілометрів по прямій від України.

"Вночі ворог доставив 90 реактивних БПЛА на пускову локацію "Цимбулово" в Орловській області", - пише моніторинговий канал єРадар.

Аналітики припускають, що ціллю ударів стане Київ.

"Судячи з усього, терор столиці триватиме", - зазначили на каналі.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

"Флеш" попередив про небезпечний задум ворога

Російські удари по автозаправних станціях у Києві навряд чи зможуть спричинити масштабний дефіцит пального. Водночас такі атаки можуть бути спрямовані на те, щоб спровокувати паніку серед населення та штучно створити черги на АЗС. Про це в ефірі телемарафону заявив радник президента, фахівець з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За його словами, пошкоджені АЗС можна досить швидко відновлювати.

"Флеш" додав, що після атак в інших регіонах замість повноцінних заправок через кілька днів могли б почати працювати спрощені пункти з невеликим приміщенням та однією паливною колонкою.

РФ накопичує ракети для нового удару - Bloomberg

В останні тижні Росія змінила характер повітряних атак на Україну: кількість застосовуваних балістичних ракет помітно зменшилася, тоді як використання реактивних безпілотників, навпаки, збільшилося.

Як повідомляє Bloomberg, така динаміка може свідчити про прагнення Москви зберегти частину найпотужніших ракет для можливих масштабних атак у зимовий період.

Балістичні ракети становлять серйозну загрозу для української інфраструктури завдяки високій швидкості та значній руйнівній силі.

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Про персону: Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік - начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині - начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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