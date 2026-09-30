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Популярна співачка втратила голос через хворобу - деталі

Христина Трохимчук
30 вересня 2026, 13:48оновлено 30 вересня, 14:24
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MamaRika зіткнулася з неприємними наслідками хвороби після концерту в Чехії.
MamaRika захворіла і втратила голос
MamaRika захворіла і втратила голос / колаж: Главред, фото: instagram.com, MamaRika

Ви дізнаєтеся:

  • Який небезпечний вірус підхопила MamaRika
  • Чому артистка перестала розмовляти

Українська співачка MamaRika відверто розповіла шанувальникам про серйозні проблеми зі здоров'ям, що виникли під час її перебування за кордоном. Виконавиця зізналася в Instagram, що втратила голос через хворобу.

Артистка поєднувала роботу з відпочинком на морі й нещодавно виступила з концертом у Празі. За словами співачки, відіграти шоу було неймовірно важко, а одразу після нього у неї фактично зник голос.

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MamaRika втратила голос
MamaRika - діагноз / фото: instagram.com, MamaRika

"Як виявилося, я десь підхопила вірус, що уражає голосові зв’язки. Тому вже майже тиждень мовчу і буду мовчати далі, доки не стане легше говорити, бо зараз мені це дається важко. Не скаржуся, просто констатую", - поділилася MamaRika.

Зараз співачка дотримується суворого режиму голосового спокою і намагається дати організму час на відновлення, уникаючи зайвих навантажень. Незважаючи на те, що навіть звичайна розмова дається їй із великими труднощами, зірка зберігає спокій і сподівається, що морське повітря допоможе швидше впоратися з недугою.

MamaRika на Кіпрі
MamaRika на Кіпрі / фото: instagram.com, MamaRika

"У спокійній обстановці біля моря, думаю, відновлення пройде швидше. Тому поки що не буде розмовних Stories, але я постараюся показати вам атмосферу цього прекрасного місця", - додала артистка.

Популярна співачка втратила голос через хворобу — деталі
/ інфографіка: Главред

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Про персону: MamaRika

Анастасія Середа (Кочетова), відома як MamaRika, у 2008–2015 рр. як Еріка - українська співачка. Еріка понад 40 разів знімалася для обкладинок журналів. У тому числі для таких, як: "Story", "Playboy", "Viva!", "MAXIM". Відповіла на запитання інтернет-користувачів у рамках понад 60 онлайн-конференцій. Дала понад 13 000 інтерв’ю для національних та регіональних ЗМІ. Брала участь у понад 250 телепрограмах. Двічі входила до числа найкрасивіших жінок України за версією журналу Viva! і стала однією з найуспішніших українських зірок шоу-бізнесу за версією журналу "Фокус".

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