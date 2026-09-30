Потап та Настя Каменських шукають адвокатів у США: блогер розкрив можливу причину

Співрозмовник блогера стверджує, що Потап і Каменських вивчають можливості отримання дозволу на постійне проживання у США.

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Потап і Настя Каменських шукають адвокатів у США / колаж: Главред, скріншот із відео

Коротко:

Потап нібито цікавився у знайомих контактами американських юристів

Потап і Настя Каменських можуть вивчати можливість отримання політичного притулку в США

Останні публічні висловлювання Потапа та Насті Каменських могли бути пов’язані не лише з їхньою творчою діяльністю. Український блогер Богдан Беспалов заявив, що артисти, можливо, розглядають варіанти зміни свого міграційного статусу в США.

За словами Беспалова, він отримав відповідну інформацію від джерела в Маямі, де зараз перебувають українські виконавці. Співрозмовник блогера стверджує, що Потап і Каменських мають тимчасові візи і вже тривалий час вивчають можливості отримання дозволу на постійне проживання у США.

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Що відомо про адвокатів

Як стверджує джерело Беспалова, Потап нібито неодноразово цікавився у знайомих контактами американських юристів, які спеціалізуються на міграційному праві.

Раніше, за словами співрозмовника блогера, подружжя нібито розглядало можливість оформлення візи для людей з видатними здібностями. Однак цей варіант, як стверджується, не підійшов артистам.

Тепер, за версією джерела, Потап і Настя Каменських можуть вивчати можливість отримання політичного притулку в США. Співрозмовник Беспалова припустив, що підставою для такого звернення артисти могли б спробувати назвати політичне переслідування.

До чого тут інтерв’ю Потапа та Насті

Беспалов також пов’язав можливі міграційні плани артистів із їхніми нещодавніми публічними заявами.

Зокрема, йдеться про інтерв’ю, яке російська журналістка Катерина Гордєєва записала з Потапом і Настею Каменських. Розмова викликала помітний резонанс в українському суспільстві.

Джерело блогера припустило, що скандальна реакція на висловлювання артистів могла бути частиною заздалегідь продуманої стратегії. За його версією, резонанс навколо інтерв’ю потенційно міг використовуватися як один із аргументів у майбутньому міграційному процесі.

При цьому ці припущення поки що не отримали офіційного підтвердження.

Наразі немає достовірної інформації про те, що Потап і Настя Каменських дійсно подали документи на отримання політичного притулку в США або мають намір це зробити. Самі артисти також публічно не підтверджували інформацію про подібні плани.

Таким чином, версія про можливе звернення пари за політичним притулком ґрунтується виключно на заявах Богдана Беспалова та його джерела в Маямі.

Настя Каменських інфографіка / Главред

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Скандал навколо Потапа

Зазначимо, що петиція з вимогою позбавити Потапенка звання "Заслужений артист України" з’явилася на сайті президента 28 серпня. Її автор закликав главу держави розглянути це питання у зв’язку з публічними висловлюваннями артиста про українську мову та культуру.

Приводом для звернення став відеоролик, який Потап опублікував 26 серпня. У зйомках також брала участь його дружина - українська співачка Настя Каменських, яка, як і Потап, проживає за межами України.

У першій частині відео артисти зображують, ніби відчувають сильний біль, а потім з’являються усміхненими на яхті. Ролик супроводжувався написом: "Боже, пробачте нас, будь ласка, за те, що ми говоримо російською мовою. Ми зовсім забули, що існує таке поняття, як свобода".

Після публікації відео Потап і Настя Каменських опинилися в базі українського сайту "Миротворець".

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Про особу: Потап Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім’я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020). Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Час і Скло", MOZGI та ін., разом з якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

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