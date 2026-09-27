Операція "Вівальді" дала новий результат: Зеленський зробив важливу заяву

За словами глави держави, найзапекліші бої зараз тривають одразу на кількох ключових напрямках фронту.

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Операція "Вівальді" дала новий результат / Колаж Главред, фото: скріншот, t.me/V_Zelenskiy_official

Головне із заяви Зеленського:

ЗСУ досягли нових результатів на Лиманському напрямку

За тиждень втрати армії РФ оцінюються в 10 660 військових

Українське командування визначило такі активні дії

Українські війська досягли нових результатів на Лиманському напрямку в Донецькій області в рамках операції "Вівальді". Крім того, підрозділи Десантно-штурмових військ успішно виконують завдання в рамках ще однієї операції активної оборони.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Раніше повідомлялося, що операція "Вівальді" дозволила українським силам зачистити від російських угруповань близько 75 квадратних кілометрів і деокупувати ще 10 квадратних кілометрів.

відео дня

"Наші війська досягли важливих результатів на Лиманському напрямку в Донецькій області в рамках операції "Вівальді", а також угруповання військ ДШВ - у рамках ще однієї нашої операції активної оборони. Триває знищення окупантів, поставлені цілі досягаються", - заявив Зеленський.

Зеленський оприлюднив втрати армії РФ за тиждень

За словами глави держави, найзапекліші бої зараз тривають одразу на кількох ключових напрямках фронту.

Особливо інтенсивні бойові дії фіксуються на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках. Одночасно українські підрозділи продовжують виконувати бойові завдання у Запорізькій, Харківській та Сумській областях.

Зеленський заявив, що лише за останній тиждень Сили оборони України знищили та поранили 10 660 російських військовослужбовців на всіх ділянках активних бойових дій.

"Загалом за цей тиждень на всіх ділянках активних бойових дій на фронті нашими підрозділами було знищено 10 660 російських військовослужбовців - убитими та пораненими. І кожна така російська втрата супроводжується відеопідтвердженням", - повідомив президент.

Наведена цифра є оцінкою української сторони.

За підсумками тижня Зеленський окремо відзначив бійців 3-го армійського корпусу та 68-ї окремої аеромобільної бригади імені Олекси Довбуша 8-го корпусу ДШВ ЗСУ.

Що відомо про операцію "Вівальді"

Про проведення операції "Вівальді" на Лиманському напрямку офіційно стало відомо в середині вересня. Бойові дії в рамках операції тривалий час відбувалися в умовах інформаційної тиші.

Зокрема, українські військові повідомили про повернення під контроль населеного пункту Середнє. Пізніше стало відомо про звільнення Шандриголово та Дерилово, а також про встановлення повного контролю над Дробишево.

Ще 25 вересня Зеленський обережно говорив про "позитив" поблизу Лимана, підкреслюючи, що операція на той момент тривала і перед Силами оборони залишалися стратегічні завдання.

Лиман инфографика Главред / Инфографика: Главред

ЗСУ готують наступні активні кроки

За словами Зеленського, результати українських підрозділів не дають змоги російській армії перейти до більш масштабних наступальних дій.

"Кожен такий тиждень на фронті, який стає нашим, українським за характером загальної ситуації, не дозволяє Росії розгорнути більш масштабну наступальну активність проти України", - заявив президент.

Глава держави також повідомив, що після доповіді головнокомандувача було визначено подальші активні дії української армії. Однак подробиці майбутніх операцій Зеленський розкривати не став.

Таким чином, Сили оборони продовжують не тільки стримувати російські атаки на найгарячіших напрямках, а й проводити власні активні операції. Зокрема, на Лиманському напрямку українські підрозділи протягом останніх тижнів повертали території та населені пункти під свій контроль, хоча бойові дії в цьому районі тривають.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв "Главред", Росія поширює заяви про нібито захоплення населених пунктів у Харківській області, однак ці дії не свідчать про масштабний наступ. Москва таким чином намагається чинити інформаційний тиск і змусити Україну змінити розподіл резервів.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що українські військові досягають успіхів у напрямку Лимана в Донецькій області. Операція ще триває.

Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що Сили оборони України за останні кілька діб просунулися одразу в трьох областях - Харківській, Донецькій та Запорізькій. Також українські військові зірвали низку наступальних операцій армії країни-агресора Росії.

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