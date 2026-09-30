"Не заради себе": Тоня Матвієнко розповіла, як схудла на 5 кг

Щоб підтримувати себе, Тоня Матвієнко намагається щодня знаходити внутрішню мотивацію.

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Тоня Матвієнко розповіла, як схудла на 5 кг / колаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_matvienko

Коротко:

Головним стимулом для Матвієнко залишаються близькі люди - діти, чоловік і родина

Співачка відмовилася від алкоголю

Українська співачка Тоня Матвієнко зізналася, що восени зіткнулася зі спадом сил і відсутністю бажання щось робити. Артистка також розповіла про свої зміни в харчуванні та зізналася, що за кілька місяців змогла схуднути на 5 кілограмів.

45-річна Матвієнко поділилася подробицями свого самопочуття в програмі "Ранок вдома". За словами співачки, з настанням осені вона відчула сильну втому та відсутність мотивації. Свій стан артистка жартома називає лінню, яка буквально не дає їй нічого робити.

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Щоб підтримувати себе, Матвієнко намагається щодня знаходити внутрішню мотивацію. Головним стимулом для неї залишаються близькі люди - діти, чоловік і родина.

"І щодня я прокидаюся вранці й кажу: „Ти молодець! Ти можеш! Ти мусиш!". Кожен день я це собі кажу… Але є заради кого. Навіть мені легше не заради себе - у мене є діти, у мене є чоловік, сім’я, вони мене стимулюють", - розповіла співачка.

При цьому Матвієнко зізналася, що не завжди їй вдається самостійно впоратися зі своїм емоційним станом. У такі моменти, за її словами, вона може вдатися до заспокійливих засобів.

Як Тоня Матвієнко схудла

Однією зі змін у способі життя співачки стала тимчасова відмова від алкоголю. Спочатку Матвієнко планувала дотримуватися цього обмеження протягом трьох місяців, проте в підсумку її аскеза тривала близько чотирьох місяців - від весни до літа.

"Від алкоголю відмовилася. Три місяці. Ні, більше - чотири. Весна-літо… Я, до речі, схудла на 5 кілограмів. Дуже класно - від чогось відмовитися", - поділилася артистка.

За словами Матвієнко, відмовитися від алкоголю вона вирішила заради особистої мети, пов’язаної з виходом нової пісні. Одночасно співачка переглянула свій раціон і значно зменшила розміри порцій.

Артистка пояснила, що хотіла повернутися до ваги, яку мала приблизно десять років тому. За її словами, після других пологів вона почала поступово набирати кілограми й у підсумку набрала близько 10 кг.

Матвієнко пов'язує той період набору ваги, зокрема, зі стресом, який переживала після початку війни. Зараз співачці вдалося повернутися до показників, які були у неї під час весілля.

"Їжа - я дуже мало їм, чесно. До речі, ось чому я схудла, як правильно кажуть: "Зашийте собі рот і не їжте". Ні, їсти треба, білок… Але це одне яйце, шматочок огірочка, все дуже маленьке", - розповіла вона.

Співачка підкреслила, що її нинішній раціон не означає повної відмови від їжі: вона продовжує вживати продукти з білком, але контролює розмір порцій.

"Я хотіла повернутися до тієї ваги, яка в мене була 10 років тому. Я завжди була дуже худою, а потім, вже після других пологів, я почала набирати вагу, ставати зрілою жінкою, у мене з’явилася така вага… Я це, напевно, пов’язую зі стресом, коли почалася війна. Я набрала 10 кілограмів. А зараз я повернулася, важу стільки ж, скільки й тоді, коли виходила заміж 10 років тому. Мені подобається бути худорлявою, я собі подобаюся!", - заявила Матвієнко.

Тоня Матвієнко / інфографіка: Главред

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