Густий "туман" огорнув Київ: у ДСНС пояснили, що насправді висить у повітрі

Смог у столиці - це наслідок обстрілів. Містян закликали зачинити вікна, утриматися від провітрювання та вмикати протитуманні фари за кермом.

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Густий туман у Києві - це не погода, а наслідки нічних обстрілів / Фото: threads.com

Коротко:

Київ оповив густий туман, відчувається запах диму

Причина - наслідки обстрілів та безвітряний антициклон

ДСНС радить закрити вікна

Київ затягнув густий туман, і причина цього явища не метеорологічна: у повітрі тримаються залишки диму та сажі після попередніх обстрілів міста, які антициклон притискає до землі, повідомляє ДСНС .

Причина задимленості пов’язана з тим, що продукти горіння не встигли розсіятися у верхніх шарах атмосфери.

відео дня

"Це наслідки попередніх обстрілів. Залишки диму та сажі піднялися у верхні шари атмосфери, а антициклон тимчасово притискає їх до землі", - йдеться у повідомленні служби.

Туман у Києві 30 вересня 2026 року / Фото: threads.com

Чому повітря не очищається

Ключовий фактор, що утримує забруднення над столицею, - відсутність руху повітряних мас. Прогноз щодо тривалості явища у відомстві пов’язують зі зміною метеорологічних умов.

"Вітру зараз майже немає, тому повітря не провітрюється, але щойно він підхопить цей туман і вийде сонце - все поступово розійдеться", - зазначили в ДСНС.

Київ накрив смог / Фото: threads.com

Що радять робити киянам

Окремі рекомендації рятувальники адресували мешканцям кількох районів - Подолу, Лук’янівки, Шевченківського району та Борщагівки. Їм радять щільно закрити вікна та кватирки й на деякий час утриматися від провітрювання приміщень.

За наявності відповідної техніки в квартирі варто увімкнути очищувач повітря або провести вологе прибирання.

Водіїв застерігають щодо погіршення видимості на дорогах: у таких умовах необхідно вмикати протитуманні фари та дотримуватися збільшеної дистанції. У службі закликали орієнтуватися виключно на офіційні повідомлення.

Туман у Києві / Фото: threads.com

Атака на Київ та область 30 вересня - новини

Як писав Главред, у ніч на середу, 30 вересня, російська окупаційна армія атакувала Київ балістикою. У місті виникли пожежі.

У результаті російського обстрілу одна людина загинула, ще четверо - постраждали. Зафіксовано пожежі та руйнування в 4 районах міста.

На Київщині внаслідок масованої ракетної атаки РФ у ніч на 30 вересня загинула дитина 2012 року народження. Ще троє людей отримали травми, серед них - дитина.

У Вишгороді на місці влучання зруйновано приватний житловий будинок. Також у місті виникли пожежі в приватному житловому будинку та господарській будівлі. Знищено 8 гаражів.

Крім того, внаслідок атаки ворожої безпілотної літальної машини в Обухівському районі в одному з населених пунктів пошкоджено будівлю супермаркету, виникла пожежа.

РФ готує серію ударів по енергосистемі України - монітори

Російська окупаційна армія розпочала кампанію, метою якої є знищення української енергосистеми. Про це пише моніторинговий канал єРадар.

"Під час наступних атак росіяни будуть системно й методично намагатися завдати ударів по об’єктах генерації та передачі електроенергії", - вважають аналітики.

Експерти назвали цілі окупантів:

відключити українські АЕС від об'єднаної мережі;

повністю відрізати Київ від зовнішнього електропостачання;

зруйнувати енергетичну інфраструктуру промислового сходу країни.

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Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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