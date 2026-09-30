Густий "туман" огорнув Київ: у ДСНС пояснили, що насправді висить у повітрі

Коротко:
- Київ оповив густий туман, відчувається запах диму
- Причина - наслідки обстрілів та безвітряний антициклон
- ДСНС радить закрити вікна
Київ затягнув густий туман, і причина цього явища не метеорологічна: у повітрі тримаються залишки диму та сажі після попередніх обстрілів міста, які антициклон притискає до землі, повідомляє ДСНС .
Причина задимленості пов’язана з тим, що продукти горіння не встигли розсіятися у верхніх шарах атмосфери.
"Це наслідки попередніх обстрілів. Залишки диму та сажі піднялися у верхні шари атмосфери, а антициклон тимчасово притискає їх до землі", - йдеться у повідомленні служби.
Чому повітря не очищається
Ключовий фактор, що утримує забруднення над столицею, - відсутність руху повітряних мас. Прогноз щодо тривалості явища у відомстві пов’язують зі зміною метеорологічних умов.
"Вітру зараз майже немає, тому повітря не провітрюється, але щойно він підхопить цей туман і вийде сонце - все поступово розійдеться", - зазначили в ДСНС.
Що радять робити киянам
Окремі рекомендації рятувальники адресували мешканцям кількох районів - Подолу, Лук’янівки, Шевченківського району та Борщагівки. Їм радять щільно закрити вікна та кватирки й на деякий час утриматися від провітрювання приміщень.
За наявності відповідної техніки в квартирі варто увімкнути очищувач повітря або провести вологе прибирання.
Водіїв застерігають щодо погіршення видимості на дорогах: у таких умовах необхідно вмикати протитуманні фари та дотримуватися збільшеної дистанції. У службі закликали орієнтуватися виключно на офіційні повідомлення.
Атака на Київ та область 30 вересня - новини
Як писав Главред, у ніч на середу, 30 вересня, російська окупаційна армія атакувала Київ балістикою. У місті виникли пожежі.
У результаті російського обстрілу одна людина загинула, ще четверо - постраждали. Зафіксовано пожежі та руйнування в 4 районах міста.
На Київщині внаслідок масованої ракетної атаки РФ у ніч на 30 вересня загинула дитина 2012 року народження. Ще троє людей отримали травми, серед них - дитина.
У Вишгороді на місці влучання зруйновано приватний житловий будинок. Також у місті виникли пожежі в приватному житловому будинку та господарській будівлі. Знищено 8 гаражів.
Крім того, внаслідок атаки ворожої безпілотної літальної машини в Обухівському районі в одному з населених пунктів пошкоджено будівлю супермаркету, виникла пожежа.
РФ готує серію ударів по енергосистемі України - монітори
Російська окупаційна армія розпочала кампанію, метою якої є знищення української енергосистеми. Про це пише моніторинговий канал єРадар.
"Під час наступних атак росіяни будуть системно й методично намагатися завдати ударів по об’єктах генерації та передачі електроенергії", - вважають аналітики.
Експерти назвали цілі окупантів:
- відключити українські АЕС від об'єднаної мережі;
- повністю відрізати Київ від зовнішнього електропостачання;
- зруйнувати енергетичну інфраструктуру промислового сходу країни.
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Про джерело: ДСНС
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