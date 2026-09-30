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Сім'я Панеттьєрі несподівано відреагувала на позов Кличка щодо спадщини доньки

Христина Трохимчук
30 вересня 2026, 14:53
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Близькі люди американської актриси підтримали українського боксера.
Володимир Кличко судиться за спадщину Панеттьєрі
Володимир Кличко судиться за спадщину Панеттьєрі / колаж: Главред, фото: instagram.com, Володимир Кличко; facebook.com, Гайден Панеттьєрі

Ви дізнаєтеся:

  • Чому Володимир Кличко терміново звернувся до суду
  • Як родичі зірки відреагували на позов спортсмена

Родина Гайден Панеттьєрі публічно підтримала рішення її колишнього нареченого, українського боксера Володимира Кличка, звернутися до суду з проханням призначити його тимчасовим опікуном майна їхньої доньки Кайї. За даними видання TMZ, близькі Панеттьєрі сприймають юридичний крок Кличка як необхідну формальність і повністю довіряють колишньому обранцю артистки.

Як стало відомо після смерті знаменитості, її дочка Кайя є єдиною спадкоємицею майна Панеттьєрі. Родичі Гайден вважають дії спортсмена проявом щирої турботи про інтереси дитини.

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Як виглядає донька Хайден Панеттьєрі та Володимира Кличка
Як виглядає дочка Гайден Панеттьєрі та Володимира Кличка / фото: twitter.com, Гайден Панеттьєрі

"Володимир - чудовий батько, і ми йому вдячні", - підкреслили представники родини актриси.

У своєму клопотанні Володимир Кличко наголосив на тому, що питання захисту майна має бути вирішене негайно. Отримання відповідних юридичних повноважень дозволить йому діяти в інтересах Кайї та захищати спадщину, що їй належить.

Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі з донькою
Володимир Кличко та Гайден Панеттьєрі з дочкою / фото: facebook.com, Гайден Панеттьєрі

У документах спортсмен також зазначив, що ще до смерті Панеттьєрі найняла службу охорони для захисту свого будинку та майна, що там перебувало, через побоювання, пов’язані з несанкціонованим доступом до її власності. Після смерті актриси замки в будинку замінили, а частину речей перемістили до сховищ як запобіжний захід.

Кличко побоюється подальших спроб незаконно заволодіти майном Панеттьєрі, тому наполягає на необхідності якомога швидше призначити представника, який зможе забезпечити збереження активів, призначених для його дочки.

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Про персону: Гайден Панеттьєрі

Гайден Панеттьєрі - американська актриса та співачка. У 11 років отримала премію молодого актора за роль Шеріл Йост у диснеївському фільмі "Згадуючи Титанів". Другу премію вона отримала за роль Клер Беннет у серіалі "Герої". З 2012 по 2016 рік вона грала роль співачки Джульєтти Барнс у телесеріалі "Нешвілл", яка принесла їй номінації на премію "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль другого плану у 2012 та 2013 роках. З 2009 року Гайден зустрічалася з боксером Володимиром Кличком; їхні заручини відбулися у 2013 році. У серпні 2018 року стало відомо, що пара розійшлася. У колишньої пари є дочка - Кайя-Євдокія Кличко

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